CRV - Via libera a contributi per Pro Loco, identità veneta e Giorno della Memoria

La Sesta commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 512 relativo al bando 2025 sui contributi alle forme associate delle Pro Loco con il quale, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, si individuano i criteri e le modalità di concessione dei contributi destinati al sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale, le indicazioni operative, le modalità di presentazione delle istanze, la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i criteri di priorità e di preferenza e i termini di liquidazione; per il finanziamento delle iniziative a bando vengono destinate le somme di 150mila euro a favore dei Comitati provinciali e di 140mila euro a favore dei Consorzi di Pro Loco.

Approvati a maggioranza, senza voti contrari, anche i pareri alla Giunta regionale n. 513 - riguardante le iniziative attivate direttamente dall’esecutivo, riferite all’esercizio finanziario 2025, in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta e che destina a tale scopo 160mila euro - e n. 516 - relativo al programma di sostegno per il 2025 agli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria, cui sono destinati 85mila euro, nonché il rapporto 2024 sull’attività svolta dalla Consigliera regionale di Parità del Veneto Francesca Torelli.

Rinviata alla prossima seduta, infine, l’espressione del parere di competenza sul progetto di legge n. 325, di iniziativa della Giunta regionale, rubricato “Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028”, in attesa della sua illustrazione in Prima commissione, ove si trova attualmente incardinato.

