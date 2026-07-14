CRV - Via libera a una serie di nomine relative a enti e partecipate regionali

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha eletto Enrico Merlo ed Emiliano Boscolo Bachetto quali esperti in materia urbanistica ed edilizia della Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia; Alberto Cartia e Andrea Lorenzin sono stati eletti nell’analoga Commissione della provincia di Padova; Alberto Gherardi e Giacomo Salvati a Treviso; Alessandro Pasqualetto e Gian Arnaldo Caleffi a Verona; Roberto Sette e Claudio Benincà a Vicenza.

Christian Rossi, Alberto Gherardi e Marcellina Segantin sono stati designati come componenti effettivi della Commissione per la salvaguardia di Venezia, mentre Riccardo Cacco, Vittorio De Battisti Besi e Roberto Ciambetti sono stati indicati quali supplenti.

Antonio Silvio Calò, Andrea Martucci e Alberto Farinea sono stati eletti quali componenti dell'Assemblea dei soci della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, mentre Roberto Danieli è stato designato tecnico effettivo della Consulta regionale per lo sport e Mauro Concentri tecnico supplente della stessa Consulta.

Marco Bottacini, Fabio Zivelonghi, Valentina Gonzato e Diego Albanese sono stati designati quali componenti esperti della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.).

Giacomo Salvati, Marco Abordi, Paolo Ronco, Andrea Sottani, Cristiano Da Rin Bettina e Vittorio Maria Muraro sono stati nominati quali esperti in materia ambientale, laureati in discipline tecniche, della Commissione tecnica regionale, Sezione ambiente; Giovanni Pietro Dalla Costa, Marco Giacuzzo, Francesco Antonio Tonietto, Luciano Ortolani, Sergio Terren e Maurizio Cavallin sono invece i sei esperti della Commissione tecnica regionale, Sezione lavori pubblici.

Andrea De Bernardin (eletto successivamente anche come Presidente), Andrea Dall’O’ e Massimo Bortoluzzi sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Belluno; Gianfranco Vezzaro (Presidente), Leonardo Villani e Marco Polato del Cda dell’Ater di Padova; Riccardo Ruggero (Presidente), Michela Ghirardello e Nicola Zanca del Cda dell’Ater di Rovigo; Mauro Dal Zilio (Presidente), Marina Bonotto e Gianfranco Pozzobon del Cda dell’Ater di Treviso; Pierfrancesco Munari (Presidente), Alberto Zorzenoni e Piergiorgio Fassini del Cda dell’Ater di Venezia; Emanuele Tosi (Presidente), Giovanni Dal Cero e Anna Maria Sterchele del Cda dell’Ater di Verona; Vincenzo Forte (Presidente), Milena Cecchetto e Luca Cortese del Cda dell’Ater di Vicenza.

Via libera anche alle nomine di Arianna Spada, Marco Gnudi, Marco Scarabello e Arturo Pizzolon quali componenti, esperti in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie, del Tavolo tecnico per la Valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, e di Paolo Luciani, Loreta Bizzotto, Incoronata Dalosio, Stefania Marchesini e Angela Montemurro in qualità di componenti della Commissione regionale pari opportunità.

Nicolò Dalla Riva e Giorgio Bonaldo sono stati indicati dal Consiglio rispettivamente Revisore unico dei conti e Revisore supplente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, mentre Germano Racchella e Giampi Zanata sono stati eletti componenti del Consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.

Elena Zennaro è stata designata Consigliera regionale di parità effettiva della Regione del Veneto.

Mauro Angelo Speciale, Giovanni Soldano, Fernando Veggo, Simone Borile e Carlo Pieroni sono stati eletti componenti dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

Per quanto riguarda la nomina del Revisore dei conti e del Revisore supplente di AVEPA, il Consiglio ha nominato rispettivamente Roberta Albiero e Luca Burighel, mentre per gli stessi incarichi di Veneto Agricoltura i nominati sono Emiliano Trentini e Maurizio Moffa.

Paolo Bonafé, Leonardo Sunseri, Cristina Mandia, Lucia Russotto, Elisa Magro, Marco Bertagnin e Alice Ginevra Anesi sono stati designati quali rappresentanti regionali nel Consiglio territoriale per l’immigrazione rispettivamente della Città Metropolitana di Venezia e delle provincie di Padova, Treviso, Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.

Alessandro Mezzavilla, Simone De Giosa e Andrea Burlini sono stati eletti membri effettivi del collegio dei Revisori dei conti dell’Esu di Venezia, mentre Giorgio Bonato e Giorgio Isotti sono stati eletti supplenti dello stesso Collegio.

Stefano Paesante, Tiziana Pradolini e Stefano Fortin sono stati eletti membri effettivi del collegio dei Revisori dei conti dell’Esu di Padova, mentre Dario Duzel e Giulio De Agostini sono stati eletti supplenti dello stesso Collegio.

Lucina Guglielmi, Lucia Zocca e Nicola Gambaretto sono stati eletti membri effettivi del collegio dei Revisori dei conti dell’Esu di Verona, mentre Andrea Denti e Claudio Gerardi sono stati eletti supplenti dello stesso Collegio.

Marco Bottacini e Alberto Benetti sono stati indicati quali rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione dell’Esu di Verona.

Leonardo Tonutto e Federico Calzavara sono stati indicati quali rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione dell’Esu di Venezia.

Giulia Stevanato e Alessandro Nava sono stati indicati quali rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione dell’Esu di Padova.

In sostituzione di un componente rinunciatario, il Consiglio ha eletto Andrea Parolo quale componente effettivo del Collegio sindacale di Veneto Strade.

Alessandro Benigno, Barbara De Nardi, Lorenza Bressan, Marco Donno, Roberto Sette, Stefano Pausa e Marco Achilli sono stati designati quali componenti effettivi del Comitato misto paritetico (CO.MI.PA.) di reciproca consultazione in materia di servitù militari, mentre Manuel Benetti, Emiliano Boscolo Bachetto, Franco Battistella, Giovanni Pavan, Dario Melotto, Giancarlo Vigoni e Marco Donno sono stati designati come supplenti dello stesso Comitato.

Tommaso Razzolini è stato eletto presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), mentre Roberto Ciambetti, Jacopo Rodeghiero, Sabrina Doni e Stefano Rasulo sono stati designati quali componenti del Corecom.

Stefano Dell’Eva, Mattia Casagrande e Michela Zabot sono stati nominati quali esperti in materia di agricoltura e foreste della Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione della provincia di Belluno, mentre Leonardo Freschet, Denis Susanna e Riccardo Girardi sono stati nominati nell’analogo ente della provincia di Treviso.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.