CRV - Via libera alla rendicontazione sull’attività dell’Istituto Regionale Ville Venete nel 2024

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Manuela Lanzarin, ha votato all’unanimità la rendicontazione n. 290, ovvero la presa d’atto dell’attività svolta nel 2024 dall’Istituto Regionale Ville Venete, l’ente regionale presieduto da Amerigo Restucci che, tra le diverse funzioni, si occupa della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle oltre 4mila ville ubicate in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Il documento, suddiviso in più sezioni, riassume storia, organizzazione e attività interna dell’Istituto, le modalità di impiego delle risorse umane e finanziarie e le azioni intraprese nel corso del 2024 a beneficio del patrimonio delle Ville Venete, azioni tra le quali emerge, a titolo esemplificativo, che il numero complessivo di mutui al 31 dicembre scorso è di 104, attivati per il consolidamento, la manutenzione e il restauro di ville venete tutelate, oltre ai contributi erogati per opere ricomprese in alcune categorie di lavori ritenute prioritarie o al recupero di ville venete tutelate danneggiate da eventi calamitosi. È stata trattata, infine, anche l’interrogazione a risposta in Commissione n. 87, a prima firma della vicepresidente Ostanel, rubricata “La Regione si attivi per sostenere il mantenimento dell'Istituto Magarotto a Padova”.

