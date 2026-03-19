CRV - Via libera per l’aula a Bilancio di previsione 2026-28, legge di Stabilità e Collegato

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore di comparto, Filippo Giacinti, ha dato oggi il proprio via libera per l’aula ai disegni di legge di iniziativa della Giunta n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”.

Le iniziative legislative, già esaminate nelle scorse settimane, durante le quali sono stati sentiti in audizione i portatori d’interesse, e munite del parere delle altre Commissioni consiliari, potranno così essere iscritte all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa, relatore, il presidente Tomaello, correlatore il vicepresidente Galeano.

La Commissione, inoltre, ha esaminato le proposte di candidatura relative alla nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori di Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, e ha espresso a maggioranza parere positivo, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge n. 46, di iniziativa dell’esecutivo, che modifica l'art. 1 della l. reg. n. 23/2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”; il disegno di legge può così tornare nella Quinta commissione consiliare per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

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