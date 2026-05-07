CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Andrea Micalizzi, ha ricevuto oggi a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia, guidata da J. Aldarjavkhlan, ministro della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù, accompagnato da Giovanna Piccaretta, Ambasciatrice d’Italia in Mongolia, e da Elisabetta Ragagnin, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Erano presenti all’incontro Eleonora Karsan, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, Alessandro Rota, Capo del Servizio Attività e Rapporti istituzionali, e Walter Milan Vicenzoni, Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Micalizzi ha rivolto alla delegazione i saluti istituzionali, sottolineando come “il Veneto e Venezia hanno saputo, nel corso della storia, coltivare relazioni anche con Paesi lontani, aprendosi alle contaminazioni culturali. Ancora oggi questi legami vengono alimentati, non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e commerciale.”

“L’incontro di oggi – ha dichiarato Micalizzi – rappresenta un’occasione preziosa per rinsaldare i rapporti con la Mongolia, un Paese in crescita sotto diversi aspetti. Ritengo importante rafforzare ulteriormente la collaborazione, anche grazie al supporto dell’Ambasciata italiana, soprattutto sul piano culturale, organizzando una Mostra capace di far conoscere la Mongolia e di suscitare interesse verso questo grande Paese, senza dimenticare il settore turistico, favorendo maggiori collegamenti tra la nostra Regione e la Mongolia.”

Il Vicepresidente Micalizzi ha inoltre espresso apprezzamento per il “Padiglione della Mongolia alla Biennale 2026, un allestimento importante e di grande qualità, nell’ambito di una manifestazione internazionale che, proprio attraverso l’arte, contribuisce a rafforzare le relazioni tra Stati e popoli.”

J. Aldarjavkhlan, ministro della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù della Mongolia, dopo aver “ringraziato il Consiglio regionale del Veneto per la calorosa accoglienza”, ha ricordato “la grande storia e l’importante tradizione culturale che caratterizzano Venezia e il Veneto. Proprio per questo motivo, ogni anno la Mongolia partecipa alla Biennale. Desideriamo rafforzare ulteriormente, in futuro, la collaborazione con la Regione del Veneto, soprattutto sotto il profilo turistico e culturale, con una particolare attenzione ai giovani. Per questo, la visita odierna alla sede del Consiglio regionale del Veneto rappresenta per noi un momento particolarmente significativo.”

Il ministro ha inoltre richiamato il legame tra la Mongolia e il Veneto nel segno della figura di Marco Polo, facendo riferimento anche ad alcuni importanti eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi in Mongolia, tra cui il Festival dei cavalli.

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