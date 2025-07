CRV - Votate prese d’atto rendicontazioni su attività Ente Parco Fiume Sile e Veneto Strade

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), ha espresso a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 286 “Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile’, programma attività anno 2025; programma conservazione natura, sviluppo sostenibile e promozione anno 2025; relazione annuale sull'attività svolta nel 2024”, ai sensi dell’articolo 5, comma 6°, della L.R. n. 23/2018 ‘Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali’, che prevede che ‘il Consiglio direttivo dell’Ente Parco invii annualmente alla competente commissione consiliare il programma annuale di attività e il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione, deliberati a inizio anno, nonché una dettagliata relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell’Ente Parco’.

Espressa a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, inoltre, la presa d’atto della Rendicontazione n. 282 ‘Veneto Strade Spa, relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2024 e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo (gennaio – giugno 2025)’, ai sensi dell'articolo 1, comma 4°, della L.R. n. 39/2013 ‘Norme in materia di società regionali’, che prevede che ‘le società controllate trasmettano ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi’.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO