Da Pietra ALMA nasce Lithos Atelier, il progetto del Gruppo Traettino tra geologia e collezionismo

Dopo la scoperta di Pietra ALMA, il monolite geologico risalente al Giurassico Medio, il progetto entra in una nuova fase con l’acquisizione da parte del Gruppo Traettino e la nascita di Lithos Atelier.

La pietra originaria, formatasi nell’area anatolica dell’antico oceano Tetide circa 176 milioni di anni fa, non viene considerata soltanto come reperto naturale, ma come matrice culturale. Da questa presenza nasce un percorso che unisce geologia, arte, alto artigianato e design contemporaneo, con l’obiettivo di trasformare la memoria della pietra in opere da collezione.

Lithos Atelier nasce a Modena come luogo di interpretazione e produzione di edizioni one-off handmade, realizzate su scala e su materiali di pregio. Non semplici copie, ma reinterpretazioni autonome della pietra originaria: pezzi unici, lavorati a mano, pensati per conservare la forza monolitica di ALMA e tradurla in nuove forme materiche.

Il processo parte dallo studio della matrice originale. Volumi, proporzioni, superfici, venature, pieni, vuoti e irregolarità vengono analizzati e riletti attraverso un modello tridimensionale. Da questa base nasce una riproduzione su scala, capace di mantenere la presenza scultorea del monolite senza ridurla a oggetto decorativo.

Ogni edizione viene poi realizzata attraverso una lavorazione artigianale che prevede selezione dei materiali, modellazione, rifinitura manuale e trattamento delle superfici. Le variazioni materiche, le patine, le texture e le finiture non sono elementi secondari, ma parte integrante dell’identità dell’opera. È in questa fase che ogni pezzo diventa realmente one-off: simile per origine concettuale, ma diverso per materia, mano e risultato finale.

La riproduzione non segue quindi una logica industriale. Lithos Atelier non punta alla serialità, ma alla creazione di opere rare, numericamente limitate e realizzate con un approccio vicino alla scultura e alle edizioni d’artista. La pietra originaria resta l’archetipo; ogni opera ne diventa una derivazione, una presenza autonoma, una nuova interpretazione.

Il valore del progetto risiede proprio in questa trasformazione: dalla scoperta di una materia geologica irripetibile alla costruzione di un linguaggio collezionistico contemporaneo. Pietra ALMA non viene soltanto custodita, ma tradotta in una famiglia di opere capaci di dialogare con spazi privati, residenze di rappresentanza, architetture istituzionali e collezioni internazionali.

L’interesse che il progetto sta destando in Medio Oriente e in Corea conferma l’attualità di questa ricerca. In aree dove arte, architettura, hospitality di alta gamma e collezionismo privato dialogano sempre più intensamente, Lithos Atelier intercetta una sensibilità precisa: il desiderio di oggetti non replicabili, capaci di unire origine, materia, artigianalità e valore simbolico.

Con l’ingresso nel Gruppo Traettino, Pietra ALMA supera così la dimensione della sola scoperta geologica e diventa il punto di partenza di un progetto culturale più ampio. Un percorso che nasce da una materia antica, attraversa la competenza artigianale italiana e guarda al collezionismo internazionale.

ALMA resta l’origine. Lithos Atelier ne diventa la forma contemporanea.

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