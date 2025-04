“Dal 25 aprile al 4 maggio a Rustega di Camposampiero la Fiera della zootecnia"

“Da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio torna la Fiera della Zootecnia di Rustega di Camposampiero, in provincia di Padova, una kermesse fieristica unica nel suo genere giunta alla 47a edizione. Dedicata all’allevamento, in particolare a quello equino, la Fiera è riuscita a radicarsi nel territorio facendosi però conoscere e apprezzare ben oltre i confini provinciali. Tutto questo è merito di un’accorta gestione che negli anni ha saputo valorizzare i prodotti locali e interpretare al meglio le sfide in corso”. Sono le parole del consigliere regionale dell’intergruppo Lega - Liga Veneta Giulio Centenaro che, nel primo pomeriggio di oggi, ha presentato la manifestazione a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, con il presidente del gruppo organizzatore As.P.E.R. Luca Checchin e il consigliere comunale di Camposampiero Ivan Pontarollo.

“I numeri della Fiera - ha spiegato il consigliere - rendono bene l’idea delle sue dimensioni: 250 operatori del settore, quattro aree tematiche su una superficie totale di circa 18.000 metri quadri, varie razze di animali esposti, ma soprattutto tanti eventi al suo interno; tra questi ultimi, vale la pena citare la tappa del “Trofeo Teatro Equestre” e il “Gran Galà Equestre” dell’artista di fama internazionale Rudj Bellini. Senza dimenticare le altre attrazioni, dalle attrezzature tecnico-agricole all’esposizione di materiale zootecnico”.

“Ad aver fatto la differenza - ha spiegato Centenaro - anche in questo caso, sono le persone, quelle che dal 2013 si riuniscono nell’As.P.E.R., l’Associazione Promozione Eventi Rustega, per organizzare la manifestazione: As.P.E.R. è una realtà che si basa sul volontariato attivo, fiore all'occhiello di tutto il nostro Veneto, e che sa mettersi in rete con le associazioni del settore, le istituzioni e le scuole”.

“La 47a edizione della Fiera - ha sottolineato Luca Checchin - sarà particolarmente ricca e presenterà un programma ampiamente rinnovato, con più di 200 cavalli e una vetrina dedicata alle razze italiane. Un padiglione sarà interamente dedicato al mondo agricolo e saranno presentate diverse macchine del settore, dalle più moderne e avanzate a quelle che hanno fatto la storia dell’agricoltura. Verranno coinvolte le scuole del territorio, molti format saranno dedicati ai giovani e alle famiglie, saranno organizzate degustazioni di vini con il coinvolgimento di 13 cantine del Veneto, lo stand gastronomico sarà particolarmente curato all’insegna dei piatti tipici veneti e l’aspetto culinario culminerà con la cena paesana organizzata in collaborazione con l’istituto alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto”.

“Caposaldi della manifestazione - ha evidenziato il direttore artistico Rudj Bellini - saranno il Gran Galà Equestre intitolato Flussi di Luce, la partecipazione di artisti di fama internazionale come Gessica Notaro e Loretta Minollini e il Talent Show dedicato alle giovani leve e alla crescita dei futuri artisti di questo particolare settore dello spettacolo”.

