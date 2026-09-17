Dalla schiavitù del debito alla sovranità del genio: "Il Ma®x-Capitalismo" di Vanni

In un’epoca in cui la narrazione economica dominante sembra rassegnata all'austerità, ai vincoli di bilancio e a un debito pubblico percepito come una condanna generazionale, irrompe nel dibattito editoriale un saggio destinato a far discutere le aule accademiche e i palazzi della finanza. Si intitola “IL” MA®X-CAPITALISMO – Il N-“Uovo” Mondo (Frascati Anastasia Editore), firmato dall’imprenditore romano Lorenzo Vanni e corredato dalla provocatoria prefazione dell’On. Marco Rizzo.

L'opera non si presenta come un semplice saggio teorico, ma si impone come un vero e proprio manuale esecutivo di sovranità economica che rifiuta la frammentazione del sapere moderno. La tesi di fondo dell’autore è diretta e priva di filtri; la retorica del debito pubblico originario – secondo cui ogni neonato viene iscritto all'anagrafe con una "quota teorica" di circa 50.000 euro di passività – rappresenta un vero e proprio «falso in bilancio morale».

Ed è proprio da questo apparente vicolo cieco contabile che Vanni muove la sua sfida più ardita, chiedendosi perché lo Stato iscriva a bilancio solo la passività del cittadino e dimentichi di patrimonializzare il suo valore intrinseco. «Se la ragioneria è una scienza esatta, la partita doppia non ammette bilanci monchi: a ogni Dare deve corrispondere un Avere», argomenta l'autore nel testo.

Attraverso un’analisi che intreccia il diritto contabile internazionale (standard IAS 38 per gli Intangible Assets), le normative europee MiCA ed eIDAS 2.0 e le lezioni del Premio Nobel per l'Economia Gary Becker – secondo cui l'80% della ricchezza di una nazione risiede nel Capitale Umano – il saggio prospetta un ribaltamento sistemico. L'idea è quella di frazionare il Codice Fiscale di ciascun cittadino da 0 a 30 anni in 555.555 NFT (Non-Fungible Token) da 1 euro ciascuno, garantiti da blockchain nazionale, creando un "Attivo di Dignità" di € 555.555,00 a garanzia del Paese.

Tuttavia, la patrimonializzazione del cittadino non rimane un'astrazione finanziaria, ma trova la sua naturale cassa di risonanza nel mondo reale, affrontando di petto le piaghe della denatalità e della fuga dei cervelli. Il testo propone infatti di trasformare la scuola da «costo sociale» a hub di produzione primaria del PIL attraverso l'introduzione della materia obbligatoria "Creati-Vita".

Questo cambio di paradigma scolastico si innesta direttamente nella rivoluzione tecnologica in corso; in un momento storico in cui l'avanzata dell'Intelligenza Artificiale minaccia milioni di posti di lavoro tradizionali, Vanni contrappone al monopolio delle Big Tech straniere l'architettura dell’IA Nativa “ITAL-IA”, allevata e sviluppata dai giovani italiani sul supercomputer Davinci-1 di Leonardo S.p.A. e integrata con l'infrastruttura di SOGEI. L'obiettivo è plasmare una "Banca dell'Ingegno" inalienabile, dove il plusvalore generato dalle idee dei ragazzi viene redistribuito da uno Smart Contract nazionale che finanzia sanità, istruzione e pensioni, assestando uno scacco matto definitivo alla speculazione finanziaria sullo spread.

Un'impalcatura tecnica così imponente non poteva che accompagnarsi a una serrata critica sociale, in cui l'autore non risparmia attacchi alla finanza speculativa, alle ipocrisie ideologiche del Novecento e al conformismo del "politicamente corretto", spingendosi fino a proporre un tetto etico alla ricchezza personale fissato a dieci miliardi di euro.

Tra resoconti di colloqui privati con figure di spicco della politica e del mondo accademico – dal lungo incontro a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi al serrato confronto alla LUISS con il Rettore Paolo Boccardelli – il libro di Lorenzo Vanni si trasforma infine in una domanda scomoda lanciata direttamente alla classe dirigente: siamo davvero destinati a gestire una nazione di debitori o abbiamo il coraggio di riscrivere le regole della sovranità economica partendo dal talento dei nostri figli?

L'opera verrà presentata ufficialmente giovedì 24 settembre 2026 alle ore 19:00 a Roma, presso il Bar Vanni (via Col di Lana 10). L'evento, condotto dal giornalista e conduttore televisivo Andrea Pancani, vedrà un confronto aperto tra l'autore Lorenzo Vanni e l'On. Marco Rizzo.

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