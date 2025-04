Davide Mitscheunig lancia il Bestseller “Vendere All’Estero”

Vendere i propri prodotti e servizi fuori dai confini nazionali è il desiderio di qualsiasi imprenditore. Peccato che per molte imprese tutto ciò rimanga solo un sogno a causa della paura di incorrere in problemi normativi e burocratici vari. La buona notizia è che il Metodo EXPAND® permette di superare questi ostacoli.

Per tutti coloro che desiderano internazionalizzare la propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

Davide Mitscheunig “VENDERE ALL’ESTERO. Guida Pratica Per Espandere La Tua Impresa E Conquistare Nuovi Mercati Con Il Metodo EXPAND®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare una strategia di espansione internazionale sui mercati esteri in modo sicuro ed efficace.

“Il mio libro è una guida pratica rivolta a tutti quegli imprenditori che desiderano vendere all’estero senza incorrere in errori costosi” afferma Davide Mitscheunig, autore del libro. “Che l’idea sia di entrare in un nuovo mercato o consolidare la propria presenza internazionale, il lettore scoprirà come analizzare opportunità, adattare la propria offerta e costruire partnership vincenti”.

Come afferma lo stesso autore, l’obiettivo di questo manuale è fornire gli strumenti per trasformare le sfide in opportunità e far crescere la propria azienda oltre i confini nazionali. Un desiderio, questo, che troppo spesso blocca gli imprenditori italiani, timorosi di non farcela.

“L’Italia è un paese di eccellenze e le nostre PMI hanno tutto per competere nel mondo. Troppe volte, però, sono portate a fermarsi davanti ai primi ostacoli” incalza Giacomo Bruno,editore del libro. “

Davide Mitscheunig con il suo libro dimostra che, con le giuste strategie, il successo globale è possibile e che ogni limite può essere superato efficacemente”.

“Giacomo Bruno rappresenta l’innovazione in campo editoriale, pertanto affidarmi a lui è stata la scelta migliore che potessi fare” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha supportato con competenza e professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, permettendomi di pubblicare questo libro che sono certo sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4hq6OS9

Davide Mitscheunig, classe 1974, è consulente internazionale, imprenditore e fondatore di RaisingStar®, nata per supportare le aziende italiane nel percorso di espansione all’estero. Con oltre 25 anni di esperienza, guida le aziende italiane nel vendere all’estero, trasformando le complessità in opportunità. Appassionato di innovazione digitale e crescita personale, condivide la sua esperienza per ispirare imprenditori a superare i confini, raggiungere il loro pieno potenziale e creare un impatto positivo sulle persone e sui mercati globali, valorizzando una leadership consapevole e strategie incentrate sui valori dell’azienda.

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori.

