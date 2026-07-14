Deliveroo: 60 nuovi supermercati attivi con Sole365

Su Deliveroo sono disponibili 60 nuovi supermercati, grazie ad un accordo strategico firmato con Sole365, Gruppo Selex. La collaborazione tra i due operatori si sviluppa principalmente in Campania, dove sono stati attivati 59 nuovi store di Sole365, raggiungendo 31 Comuni diffusi in tutte le province. L’accordo si estende anche al Lazio, dove ha fatto il suo ingresso in piattaforma un supermercato nella provincia di Latina.Deliveroo sigla il primo accordo con una catena del gruppo Selex ad alto potenziale strategico nel Sud Italia, rafforzando significativamente la propria presenza in Campania. In questo modo la piattaforma estende il suo servizio di spesa online a città importanti come Avellino e Salerno, ampliando la propria offerta in maniera concreta anche a Napoli, dove già sono attivi 14 supermercati.

I supermercati Sole365 da cui possono ordinare i consumatori offrono un assortimento che conta fino a 10.000 prodotti, di cui oltre 2.000 prodotti a marchio Selex. Alla ricezione dell’ordine, gli impiegati del punto vendita si occupano della preparazione dei sacchetti della spesa, rendendoli disponibili ai rider a cui viene proposta la consegna, che viene completata in circa 30 minuti.

L’iniziativa per Sole365 consente di avvicinare ulteriormente i clienti e le loro esigenze in un’ottica di omnicanalità dell’offerta, aumentando la possibilità di essere raggiunti con facilità e rapidità. Deliveroo e Sole365 stanno accompagnando l’ingresso dei nuovi supermercati sulla piattaforma con un piano marketing congiunto che vede attività di informazione attraverso CRM e attraverso totem dedicati in alcuni punti vendita che sono disponibili sull’app.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale: “L'accordo con Deliveroo accelera in modo decisivo la nostra strategia omnicanale. Il nostro obiettivo è rispondere alle nuove abitudini di consumo, portando la qualità e l'assortimento di Sole365 direttamente nelle case dei nostri clienti. È un passo concreto per semplificare la quotidianità di chi ci sceglie, garantendo un servizio sempre più rapido, flessibile ed efficiente”.

Francesco Sireci, Head of New Verticals di Deliveroo Italy, ha dichiarato: “Per Deliveroo si tratta di un accordo importante che segna un’evoluzione della nostra presenza in Italia. Con il nostro servizio di spesa online ci affianchiamo a uno dei players più rilevanti del settore GDO in Campania, con una competenza altamente sviluppata sulla componente digital. Il nostro obiettivo è di crescere ulteriormente, arrivando a radicarci con successo in tutte le regioni del Sud”.

Deliveroo:

Deliveroo sta cambiando il modo in cui le persone mangiano e fanno la spesa portando le attività commerciali del quartiere direttamente nelle case, aprendo le porte a un'ampia scelta locale di ristoranti, supermercati e negozi, con consegne rapide e affidabili, al giusto prezzo.

Nel 2025 Deliveroo è stata acquisita da DoorDash ed oggi il gruppo è attivo in oltre 40 Paesi.

Puoi trovare maggiori informazioni sul sito web di https://corporate.deliveroo.co.uk Deliveroo.

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