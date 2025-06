Disegno di legge sulla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Presentato oggi, nella Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), il disegno di legge n. 332, di iniziativa della Giunta regionale, relativo all’istituzione, in provincia di Vicenza, del nuovo comune denominato Castegnero Nanto mediante fusione dei comuni di Castegnero e Nanto, rispettivamente rappresentati dai sindaci Marco Montan e Manuela Vecchiatti. La proposta legislativa è frutto della decisione dei due comuni, rafforzata dalla redazione di uno studio di fattibilità, di avviare la procedura di fusione prevista dalla l. reg. n. 25/1992 che prevede anche la celebrazione di un referendum per sentire il parere delle popolazioni interessate. Si tratta di due comuni contigui, accomunati dall’omogeneità del tessuto socioeconomico, culturale e infrastrutturale; il nuovo ente avrebbe quasi 6mila abitanti, frutto dell’unione delle comunità di Nanto, che ne conta poco più di tremila, e di Castegnero, di poco inferiore alla stessa soglia. Le richieste di variazione delle circoscrizioni comunali sono state deliberate all’unanimità dai consigli comunali di Castegnero e di Nanto l’8 aprile scorso. Dopo l’illustrazione del disegno di legge n. 332, la Commissione ha votato a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto della rendicontazione n. 287 “Ciclo della programmazione e controllo. Rapporto di monitoraggio degli obiettivi operativi prioritari attuativi degli obiettivi strategici relativi all'anno 2024 approvati con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026”, già illustrata nel corso delle precedenti sedute. In apertura dei lavori, la Commissione ha dato via libera unanime alle proposte di candidatura per la nomina di cinque componenti del Consiglio d’indirizzo e verifica dell’Istituto Oncologico Veneto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO