Dopo il liceo non solo università: cresce la scelta degli Its a Piacenza

C’è chi viene dal liceo artistico, chi da quello linguistico o scientifico, chi dalle scienze applicate. Tutti, dopo la maturità, si sono trovati davanti alla stessa domanda: università o lavoro?

Ma a Piacenza sempre più liceali scelgono una terza via, quella degli Its, percorsi biennali di formazione tecnica ad alta specializzazione, nati per collegare la scuola al mondo dell’impresa. Percorsi diversi, un messaggio comune: l’università non è l’unica strada dopo il liceo.

Gli Its, nati per rispondere alle esigenze delle imprese e offrire competenze subito spendibili, si confermano una scelta concreta, che unisce studio, esperienza e occupazione.

Da una formazione liceale proviene Filippo Ferrari, diplomato al Liceo delle Scienze Applicate e oggi, 23enne, assunto da A.L.S. Logistics dopo aver concluso nel 2024 il percorso all’Its Piacenza. Un esempio concreto di come la formazione tecnica post-diploma possa trasformarsi in un trampolino verso l’occupazione.

Filippo Ferrari

«Dopo il liceo ero indeciso se proseguire con un corso universitario - racconta - ma non volevo passare anni sui libri senza capire dove questo mi avrebbe portato. L’Its mi ha offerto un percorso chiaro, con tanta pratica e docenti che lavorano davvero nelle aziende. Durante lo stage ho potuto sperimentare subito cosa significa operare nel settore dei trasporti e della logistica e, dopo pochi mesi, mi è arrivata la proposta di assunzione».

Oggi Filippo lavora nell’ufficio trasporti di un’azienda in crescita, dove si occupa di gestione operativa, rapporti con i vettori, spedizioni urgenti e controllo dei flussi. «Ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno creduto in me – aggiunge – e che mi hanno dato modo di crescere, passando da attività più operative a mansioni di coordinamento. L’aspetto più importante è stato capire che con metodo e determinazione si può costruire un futuro concreto. Rifarei la stessa scelta, senza esitazioni». Oltre al lavoro, Ferrari prosegue i suoi studi universitari in modalità telematica, riuscendo a conciliare formazione e occupazione.

Un tragitto interessante è anche quello di Antonio De Santis, diplomato al Liceo Artistico, oggi assunto alla Lafer Spa. «Sono di Matera, e nel novembre 2022 ho deciso di trasferirmi a Piacenza per seguire il corso Its Maker Academy in Progettazione Meccanica - racconta - è stata una scelta importante, che ha segnato una svolta nella mia vita. Dopo quasi due anni di studio e formazione, ho concluso il percorso a luglio 2024 e, appena due mesi dopo, sono stato assunto dalla stessa azienda dove avevo svolto gli stage».

Antonio De Santis

La sua non è stata una decisione scontata: «Il mio percorso scolastico iniziale non era prettamente tecnico - spiega - ma la passione per la meccanica mi accompagna da sempre, fin da bambino. Quando ho capito che volevo davvero costruire il mio futuro in questo ambito, ho deciso di cambiare strada e seguire quella passione. All’Its ho trovato docenti preparati e motivanti, che ci hanno trasmesso entusiasmo e fiducia».

Oggi Antonio lavora nell’ufficio tecnico di Lafer: «È un ambiente accogliente e stimolante. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di una squadra. Ho imparato un mestiere, ho realizzato la mia passione e so di essere in un contesto dove posso continuare a crescere. Guardandomi indietro, questa esperienza mi ha dato tantissimo, sia a livello professionale che umano».