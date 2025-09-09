Elena Martelli lancia il Bestseller “Sistema 231 Vincente”

Non tutti gli imprenditori sanno che se un dirigente, un dipendente o un collaboratore, commette un reato grave, anche l’azienda può essere condannata a sanzioni economiche e limitazioni operative. Fortunatamente, però, adottando il Modello 231, il rischio viene contenuto e i danni limitati.

Per tutti coloro che desiderano tutelare la propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Elena Martelli “SISTEMA 231 VINCENTE. Come Mitigare I Rischi, Proteggere L’Azienda E Farla Crescere Con Il Modello 231” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori esperienza, strumenti pratici e metodi collaudati per attuare una strategia di protezione aziendale, grazie all’applicazione del Modello 231.

“Il mio libro è un testo che si occupa di prevenzione della responsabilità da reato per le imprese ed è pensato per gli imprenditori che non vogliono delegare alla fortuna la solidità della propria azienda” afferma Elena Martelli, autrice del libro. “Credo nel valore della prevenzione e so, per esperienza diretta, quanto possa fare la differenza ricevere l’informazione necessaria, nel momento giusto e nel modo appropriato. Da qui l’idea di scrivere questo libro”.

Come spiega la stessa autrice, il Modello 231 è uno strumento che va pensato come parte integrante della gestione aziendale. Motivo per il quale implementarlo con competenza significa scegliere consapevolmente di proteggere l’impresa, le persone e i risultati.

“Questa pubblicazione di Elena Martelli si rivolge in particolare alle PMI italiane, perché integra contenuti giuridici, competenze aziendali strategiche e organizzative, senza mai perdere il contatto con la visione imprenditoriale di quella dimensione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con un linguaggio semplice e concreto, mira a trasmettere il senso di questa normativa e soprattutto l’utilità che se ne ricava quando la si affronta in modo consapevole e strutturato”.

“Giacomo Bruno è il migliore nella divulgazione dei libri di formazione e nella valorizzazione del sapere pratico” conclude l’autrice. “In Bruno Editore ho trovato un team competente e collaborativo, capace di affiancare l’autore in tutti gli aspetti della pubblicazione”.

Cresciuta a Reggio Emilia in una famiglia di insegnanti, Elena Martelli si appassiona sin da piccola al sapere. Dopo studi economici a Milano e giuridici a Parma, arricchiti da formazione post-universitaria a Bologna, si dedica in via prevalente alle imprese. È avvocato da venticinque anni e da oltre un decennio mette la competenza a servizio delle aziende nella gestione dei Modelli 231, unendo visione organizzativa e conoscenza del diritto.

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori.

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

