Emanuela Carletto lancia il Bestseller “Il Futuro Della Leadership”

Il ruolo dell’imprenditore è da sempre quello di creare valore nel mondo, contribuendo allo sviluppo della società civile. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione come quello attuale, è però fondamentale sapersi adattare verso una leadership più consapevole, generativa e concreta.

Per tutti coloro che vedono la leadership non come un traguardo, bensì come un percorso in continua evoluzione, esce oggi il libro di Emanuela Carletto “IL FUTURO DELLA LEADERSHIP. Upskilling , Reskilling E Crescita Del Talento Per Aziende Ad Alte Prestazioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per guidare leader autentici, imprenditori appassionati e professionisti che vogliono fare la differenza in un mondo che cambia.

“Il mio libro parla di futuro, tenendo i piedi ben piantati nella realtà. Parla di come i leader possano e debbano allenarsi ogni giorno per restare competitivi, umani e visionari” afferma

<strong> Emanuela Carletto, autrice del libro. “Racconta inoltre come upskilling e reskilling non siano solo parole alla moda, ma leve potenti per creare organizzazioni vive, capaci di imparare e adattarsi”.

Questo manuale di Emanuela Carletto è una guida concreta, uno spazio di riflessione, una voce amica che ha come obiettivo quello di accompagnare chi ha il coraggio e la responsabilità di guidare persone e organizzazioni in un mondo che cambia. Tutto ciò, a dimostrazione del fatto che la leadership non è un traguardo, ma un percorso in continua evoluzione.

“Dopo 25 anni vissuti fianco a fianco con imprenditori, manager e team aziendali, ecco che l’autrice ha sentito che era arrivato il momento di dare forma a tutto ciò che aveva imparato sul campo” incalza

Giacomo Bruno, editore del libro. “Ecco quindi che Emanuela Carletto, attraverso il libro, accompagna il lettore in un viaggio narrativo e pratico, arricchito da casi reali ed esperienze dirette che fanno davvero la differenza nel mondo aziendale odierno”.

