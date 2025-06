Esibizione “Corodoro” e “Piccolo Coro TAB”

“Oggi il Consiglio regionale, la “casa dei Veneti”, ha aperto le porte ai più piccoli per un appuntamento musicale coinvolgente e che cade nel trentennale della scomparsa di Mariele Ventre, probabilmente nell’immaginario collettivo la prima figura a cui corre il pensiero quando si parla di cori di bambini e di voci bianche. Fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che diresse dal 1963 al 1995, Mariele aveva delle straordinarie doti pedagogiche. Indimenticabili restano i suoi sguardi, letteralmente magnetici, capaci di catalizzare l’attenzione dei bambini, così come i suoi gesti decisi ed il suo sorriso dolce che seppero bucare lo schermo televisivo, e far affezionare a lei anche chi non l’aveva mai conosciuta. L’insegnamento musicale, vissuto con grandissimo impegno e serietà, fa del canto corale una solida base per trasmettere importanti ideali etici e pedagogici e Mariele divenne ben presto un “modello” da seguire, permettendole di ottenere premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Il “Piccolo Coro dell’Antoniano” venne inizialmente così denominato per l'esiguo numero di bambini che lo frequentavano: con il passare del tempo, però, i bambini aumentarono, fino ad arrivare a contare 80 elementi. Il nome, tuttavia, rimase, quasi a voler ribadire l’importanza rivoluzionaria del piccolo e delle piccole cose”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha introdotto l’esibizione del “Corodoro” e del “Piccolo Coro TAB”, avvenuto oggi a Palazzo Ferro-Fini. “Corodoro e Piccolo Coro TAB si inseriscono perfettamente sulla scia dell’Antoniano: nati con un numero contenuto di piccoli componenti, questi due cori hanno saputo nel tempo crescere non solo in termini numerici ma anche in termini di reputazione, diventando un punto di riferimento non solo a livello regionale. Far parte di un coro non significa semplicemente cantare insieme. I Greci assegnarono alla coralità, presente nella tragedia, un notevole valore educativo per i cittadini. Dal canto gregoriano alle composizioni del Novecento, il coro è parte essenziale della storia della musica occidentale, dimostrando come nella condivisione si riesca a costruire un’identità più forte della somma di quelle individuali e come questa sia il cemento per la società. Nel 2003 il Piccolo Coro è stato nominato Goodwill Ambassador (Ambasciatore UNICEF) con la seguente motivazione: “perché attraverso la forza comunicativa e il linguaggio universale della musica e del canto interpretato dai bambini possa trasmettere un messaggio di pace e di speranza a tutti i loro coetanei, senza distinzione di nazionalità, religione, sesso, lingua e razza”. A proposito dell’educazione dei bambini, diceva Gianni Rodari “Vederli felici non ci può bastare.

Dobbiamo vederli “appassionati” a ciò che fanno, a ciò che dicono, a ciò che vedono”. Oggi abbiamo visto negli occhi dei bambini uno sguardo veramente appassionato”, ha concluso il Presidente.

