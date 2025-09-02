Eufemia Ferrara lancia il Bestseller “Da Donna A Icona”

Capita a molte donne di sentirsi intrappolate in una vita caratterizzata da condizionamenti esterni, dipendenze economiche o da relazioni tossiche che tolgono energia e voglia di vivere. Il risultato? Si tende a sopravvivere invece di vivere davvero. La buona notizia, tuttavia, è che riscoprire la propria identità ripartendo dalla propria essenza è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutte quelle donne che desiderano difendersi dagli abusi ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Eufemia Ferrara “DA DONNA A ICONA. La Guida Per L’Empowerment Femminile E La Costruzione Del Brand, Per Vivere Una Vita Libera E Autonoma, Grazie Alla Conoscenza, Alla Consapevolezza E Alla Formazione” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per uscire da situazioni di controllo e fragilità, riscoprendo la propria forza e ricostruendo la propria identità.

“Il mio libro è un manuale che aiuta le donne a riconoscere la manipolazione (gaslighting, violenza psicologica), a difendersi con strumenti giuridici esistenti, a gestire il proprio patrimonio e a costruire una identità forte, riconoscibile e protetta” afferma Eufemia Ferrara, autrice del libro. “Si tratta di una vera e propria guida pratica ma anche di una chiamata all’azione per tutte coloro che vogliono diventare un brand consapevole e non più una presenza silenziosa”.

L’autrice spiega che, troppo spesso, le donne non conoscono strumenti finanziari e giuridici che potrebbero renderle autonome: gestione del patrimonio, tutela legale, protezione dei loro beni, contratti e pianificazione. Da qui l’idea di questo libro volto a colmare il vuoto di informazione, così da restituire alle donne potere reale, voce e visibilità, per diventare non solo libere ma anche riconoscibili, solide e influenti.

“Eufemia Ferrara ha scritto questo libro per una ragione precisa: trasformare la propria esperienza professionale e personale in uno strumento concreto per tutte le donne che desiderano uscire dalla zona d'ombra, liberarsi da ogni forma di controllo psicologico, economico-sociale e diventare pienamente protagoniste della propria vita, del proprio nome e del proprio lavoro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Inutile dire che le informazioni contenute in questo manuale saranno utili a tante”.

“Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide con me una visione concreta e orientata al risultato” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore mi ha accompagnata in un percorso strategico finalizzato a rendere il mio libro uno strumento di posizionamento, autorevolezza, sviluppo professionale che sono certa mi darà tante soddisfazioni”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46dH4qj

Eufemia Ferrara, avvocato civilista e tributarista, cassazionista del Foro di Modena e mediatrice civile e commerciale, affianca imprenditori e imprese nella crescita e nella gestione delle dinamiche legali. È una consulente legale specializzata in materia di contrattualistica, responsabilità civile e medica, diritto di difesa tributaria, recupero crediti e protezione patrimoniale. Ha collaborato con l’Università Alma Master Studiorum di Bologna, in qualità di cultore della materia in diritto commerciale. Con un forte impegno nell’empowerment femminile, mette la sua esperienza al servizio delle donne, offrendo strumenti per la loro autonomia, crescita e protezione da abusi. Autrice di numerose pubblicazioni e relatrice, ha fondato l’Associazione Orizzonti Legali poiché crede nella sinergia tra professionisti e cittadini per costruire un diritto che sia strumento di crescita, protezione e libertà.

