Fabrizio Tacchi lancia il Bestseller “Dal Bar Al Brand”

Sono tanti i bartender che sognano di diventare Brand Ambassador famosi e riconosciuti a livello globale. Peccato che non basta conoscere un prodotto: serve saperlo raccontare, saper ispirare e costruire relazioni di fiducia. Tutte competenze che, una volta acquisite, possono davvero fare la differenza nel lungo periodo.

Per tutti coloro che desiderano sviluppare queste capacità in maniera professionale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Fabrizio Tacchi “DAL BAR AL BRAND. Come Diventare Un Brand Ambassador Di Successo” (Bruno Editore).

Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per definire la propria identità professionale, comunicare con coerenza e coltivare il proprio network di relazioni in modo realmente efficace.

“Il mio libro è un manuale pratico e motivazionale pensato per bartender che vogliono fare un salto di qualità nella loro carriera e diventare Brand Ambassador di successo” afferma Fabrizio Tacchi, autore del libro. “Ogni capitolo unisce esperienza sul campo, strategie e strumenti per ispirare, formare e guidare chi vuole rappresentare un brand con competenza, passione e visione”.

Pagina dopo pagina il lettore è condotto in un percorso completo: dal lavoro dietro al bancone alla comunicazione efficace, fino alla costruzione di un personal brand forte e credibile. Il linguaggio è accessibile e il contenuto ricco di informazioni di valore tale da rendere questo libro un vero must-have sull’argomento.

“La figura del Brand Ambassador è in costante evoluzione, ma spesso manca una guida chiara a cui affidarsi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Dal Bar al Brand nasce proprio con questo intento: condividere competenze e metodo con chi desidera trasformare una passione in una carriera, evitando errori e affrontando le sfide con maggiore consapevolezza”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché cercavo un partner editoriale che condividesse la mia stessa visione: offrire contenuti di valore in modo professionale e orientato al risultato” conclude l’autore. “

Bruno Editore è una casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri capaci di cambiare davvero la vita delle persone. Inutile dire che questo approccio è perfettamente in linea con l’obiettivo del mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3LvxjLI

Fabrizio Tacchi è un professionista riconosciuto nel mondo del bartending e della comunicazione, con oltre 20 anni di esperienza come Brand Ambassador per aziende internazionali nel settore degli spirits. Dopo una lunga carriera sul campo, oggi si dedica a formare e guidare bartender che aspirano a rappresentare i brand con autenticità, passione e visione. Nel suo libro, Dal Bar al Brand, condivide un manuale pratico per aiutare le nuove generazioni a crescere e costruire una carriera da veri Brand Ambassador. Scopri di più su: fabriziotacchi.com" >http://www.fabriziotacchi.com">fabriziotacchi.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la https://www.giacomobruno.it/bruno-editore-chi-e-quanto-costa-come-pubblicare-un-libro-gratis/

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore