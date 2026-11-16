“Quanto accaduto a Vicenza rappresenta un segnale importante che va nella giusta direzione. Il bullismo, anche quando si manifesta attraverso una chat o uno smartphone, non può essere derubricato a una semplice ragazzata. Le parole feriscono, le umiliazioni lasciano segni profondi e chi prende di mira una persona, tanto più se fragile, deve sapere che le proprie azioni hanno delle conseguenze. Su questi temi serve tenere la barra dritta, senza alcun lassismo: sul rispetto e sulla dignità delle persone non si deve arretrare di un millimetro”.

Sono le parole del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che commenta la vicenda, resa nota dalla Polizia nell’ambito dell’iniziativa “Una vita da social”, di uno studente con disabilità insultato e deriso nella chat di classe, con il conseguente intervento delle forze dell’ordine e il pagamento di circa 4.500 euro tra risarcimento dei danni e spese legali da parte della famiglia del responsabile.

“Il fatto che una famiglia abbia dovuto sostenere un costo economico così significativo deve far riflettere tutti. Non è una questione di denaro, ma di responsabilità. I genitori devono sapere cosa fanno i propri figli anche online, interessarsi, dialogare ed educare al rispetto. Ma la responsabilità riguarda l’intera comunità degli adulti e dei ragazzi: insegnanti, educatori e compagni di classe devono vigilare, segnalare e non voltarsi dall’altra parte. Il silenzio e l’indifferenza rischiano di diventare i migliori alleati dei bulli”.

“Purtroppo assistiamo sempre più spesso, soprattutto sui social, alla spettacolarizzazione della prepotenza. Penso a certi atteggiamenti da maranza, a qualche bullo che ostenta aggressività e cerca consenso e visibilità umiliando gli altri. A questa cultura bisogna opporre un muro chiarissimo, fatto di regole, educazione e conseguenze concrete. La stragrande maggioranza dei nostri ragazzi è perbene, così come lo sono le famiglie e gli adulti che ogni giorno trasmettono valori sani. È questa grande maggioranza che deve farsi sentire, isolare i prepotenti e stare dalla parte di chi subisce”.

“Ringrazio la Polizia Postale per il lavoro di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e rivolgo un pensiero di vicinanza al ragazzo colpito e alla sua famiglia, che ha avuto il coraggio di denunciare. Questa vicenda ci ricorda che anche dietro uno schermo si risponde delle proprie azioni. Serve un’alleanza vera tra generazioni, un fronte comune delle persone perbene. Perché il rispetto non è negoziabile e nessuna forma di prepotenza può essere tollerata”, conclude il Presidente Zaia.

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