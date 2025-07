Fascite plantare: tecniche mini-invasive migliorano i tempi di guarigione

La fascite plantare, spesso associata alla cosiddetta “spina calcaneare”, è una delle patologie del piede più comuni tra gli adulti. Interessa in particolare le persone tra i 40 e i 60 anni, con una prevalenza stimata attorno al 10% della popolazione, e si manifesta con un dolore acuto sotto il tallone, più intenso nei primi passi del mattino.

La causa principale è lo stress meccanico cronico sulla fascia plantare, un legamento che collega il calcagno alle dita del piede. Questa tensione, spesso legata a posture scorrette, attività sportive intense, obesità o calzature inadeguate, può generare infiammazione cronica e, nei casi avanzati, una calcificazione visibile alla radiografia (spina calcaneare).

Trattamenti conservativi e limiti terapeutici

In fase iniziale, il trattamento prevede generalmente un approccio conservativo: fisioterapia, stretching specifico, uso di plantari, infiltrazioni locali e terapie fisiche come le onde d’urto. Nella maggior parte dei casi questi interventi permettono un miglioramento, ma non sempre garantiscono una risoluzione duratura.

Quando il dolore persiste oltre sei mesi, o si ripresenta ciclicamente, il ricorso alla chirurgia diventa un’opzione. In passato, l’intervento prevedeva un accesso diretto alla pianta del piede, con conseguenti tempi di recupero lunghi e un certo rischio di complicazioni cutanee.

Tecniche mini-invasive: una nuova opzione terapeutica

Negli ultimi anni, alcuni centri hanno introdotto procedure mini-invasive che permettono di intervenire indirettamente sulla fascia plantare, riducendone la tensione. Tra queste, si sta diffondendo una tecnica che prevede un piccolo accesso nella parte posteriore del ginocchio, nel cavo popliteo, attraverso il quale si effettua l’allungamento selettivo del muscolo gastrocnemio mediale. Questo rilascio, secondo gli specialisti, consente di alleggerire in modo efficace la trazione sulla fascia plantare, agendo così sulla causa meccanica alla base della patologia.

In alcuni casi selezionati, è possibile associare il trattamento a terapie rigenerative basate su cellule staminali autologhe, prelevate dal tessuto adiposo del paziente, con l’obiettivo di accelerare i processi di riparazione tissutale.

Tempi di recupero e ritorno alla funzionalità

Secondo le casistiche disponibili, il decorso post-operatorio di queste tecniche è generalmente favorevole:

Una panoramica sulla procedura è disponibile sul sito del centro specializzato

https://smarthallux.com/sono-guarito-dalla-fascite-plantare/ Smarthallux, che applica questa tecnica nell’ambito della chirurgia funzionale del piede.

Conclusione

La fascite plantare, spesso sottovalutata, può trasformarsi in una condizione cronica difficile da gestire. I progressi della chirurgia mini-invasiva stanno però offrendo nuove prospettive terapeutiche per i pazienti refrattari ai trattamenti conservativi, permettendo una risoluzione più rapida e un rientro precoce alla vita quotidiana, senza le limitazioni delle tecniche tradizionali.

