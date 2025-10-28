Femminicidio nel Veronese

“I fatti di Castelnuovo del Garda sono la conferma che è necessario un passaggio culturale: non bastano i controlli, non bastano i braccialetti elettronici, non bastano le segnalazioni. È indispensabile costruire, a tutti i livelli, una cultura del rispetto. Come Consiglio regionale abbiamo intrapreso questa strada sostenendo diverse iniziative di sensibilizzazione per consolidare la consapevolezza collettiva contro ogni forma di violenza, verbale e fisica, affinché si possano realmente attuare politiche di prevenzione”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta la tragedia avvenuta stamani a Castelnuovo del Garda (Verona), esprimendo cordoglio e profonda indignazione.

“La violenza non può mai passare sotto traccia e va rimarcata a più livelli. In questa direzione si inseriscono l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, avvenuto con la legge regionale 30 del 2024, approvata all'unanimità dall'assemblea legislativa, e il Premio ‘Giulia Cecchettin’, promosso dal Consiglio regionale, che intende non solo onorare la memoria della giovane vittima veneta, ma anche promuovere una cultura del rispetto sostenendo le giovani generazioni nel contrasto alla violenza sulle donne e alla disparità di genere – prosegue il Presidente -. Un seme che abbiamo piantato, ma che deve crescere e tradursi in azioni concrete: solo così potremo trasformare la consapevolezza in cambiamento reale, affinché si giunga a un impegno comune tra istituzioni, scuole, famiglie, comunità. Solo unendo le forze e promuovendo ogni giorno il rispetto reciproco potremo spezzare la catena della violenza”.

