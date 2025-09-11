Fiera Biolife 2025: la Camera di Commercio di Cosenza invita le imprese a promuovere il biologico

La Camera di Commercio di Cosenza, tramite la sua Azienda Speciale Promocosenza, conferma l’impegno pluriennale nel sostenere le PMI del territorio nella partecipazione alla Fiera Biolife 2025 — l’appuntamento esclusivo con il biologico, la sostenibilità e il consumo consapevole — che si terrà a Bolzano dal 6 al 9 novembre 2025.

Biolife si presenta come “la fiera dello stile di vita consapevole”, offrendo un’esperienza a 360° tra cibo biologico, cosmesi naturale e abbigliamento green. La manifestazione ospiterà oltre 3.000 prodotti bio, cooking show con degustazioni guidate e 8 food truck bio, offrendo un luogo di incontro autentico tra produttori e consumatori consapevoli.

La fiera, che rappresenta dunque un’importante occasione di networking tra gli attori coinvolti, esalta i valori del biologico come scelta di vita che rispetta i cicli naturali e promuove il consumo etico, rendendo concreti i concetti di “biologico”, “regionale” ed “equo”.

“Non si tratta solo di prodotti, ma di un vero e proprio stile di vita”: questa frase, presente sul sito ufficiale della fiera, sottolinea come Biolife rappresenti un’esperienza che va oltre la semplice esposizione commerciale.

La Camera di Commercio di Cosenza, da anni impegnata in questa iniziativa, rinnova la propria presenza dando l’opportunità alle aziende locali.

Per maggiori informazioni e modalità di adesione, è disponibile l’avviso pubblico sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza:

