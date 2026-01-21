Formazione 4+2: la scuola si avvicina al mondo delle imprese grazie a Its Academy

Si consolida anche sul territorio un percorso innovativo di istruzione tecnica e professionale, pensato per avvicinare in modo sempre più concreto scuola e sistema produttivo. È la filiera formativa “4+2”, un percorso che anticipa il diploma in quattro anni invece dei tradizionali cinque e consente, subito dopo, l’accesso diretto al lavoro oppure a un biennio negli Its Academy.

Un modello che punta ad accelerare l’ingresso nel mondo professionale e formare figure altamente specializzate in settori strategici come meccatronica, digitale e logistica, in stretta collaborazione con le imprese del territorio. L’obiettivo è ridurre la distanza tra formazione e impresa.

A sottolinearne il valore è Giuseppe Bardelli, direttore dell’Its Academy, che evidenzia come il modello “4+2” rappresenti «una grande opportunità per accompagnare già durante il percorso scolastico l’incontro tra studenti e imprese, aiutando le scuole ad avvicinarsi al tessuto produttivo». Un passaggio strategico che consente agli Its di intercettare studenti motivati e già orientati: «Se le scuole ci forniscono giovani preparati e consapevoli - spiega Bardelli - il sistema cresce. Ma è altrettanto vero che dobbiamo essere bravi noi a dimostrare che vale la pena continuare a studiare».

Il progetto si inserisce in un contesto segnato dal calo demografico e dalle rapide trasformazioni tecnologiche. Proprio per questo, secondo Bardelli, la specializzazione diventa decisiva: «In un mondo in cui i giovani sono sempre meno e l’intelligenza artificiale rischia di rendere alcune figure intercambiabili, formarsi in modo tecnico e mirato significa non essere un numero e costruirsi un futuro migliore». Gli Its, in questa prospettiva, diventano «una delle principali porte di accesso al lavoro qualificato».

Sul piano operativo, il progetto “4+2” è già entrato in una fase di sviluppo concreto e guarda al futuro immediato. Accanto alle collaborazioni attive con il Polo Volta di Castelsangiovanni e con l’Isii Marconi di Piacenza, il progetto si prepara ad ampliare il proprio raggio d’azione. A partire dal prossimo settembre prenderà infatti avvio il percorso dell’Its di Parma, mentre sono in corso confronti per estendere l’esperienza anche ad altri territori e a ulteriori istituti tecnici e professionali. «Stiamo lavorando – conclude Bardelli – per costruire una rete sempre più ampia e riconoscibile, capace di offrire a giovani e famiglie percorsi chiari, continui e orientati al lavoro qualificato. Il 4+2 riduce incertezze e frammentazioni e accompagnando le scelte formative con maggiore consapevolezza».

Una formula innovativa in collaborazione con Polo Volta e Isii Marconi

La collaborazione tra il Polo Volta Castelsangiovanni e l’Its Academy Logistica e Trasporti si consolida in un nuovo percorso formativo che punta a integrare scuola, alta formazione tecnologica e mondo delle imprese.

A sottolinearlo è la dirigente scolastica Simona Favari: «Si tratta di un’alleanza formativa costruita nel tempo, fondata su una visione condivisa orientata allo sviluppo di competenze realmente spendibili e coerenti con i bisogni del territorio». Su queste basi nasce il percorso quadriennale Q4Log, inserito nella filiera 4+2, che rappresenta «un salto di qualità nella costruzione di un sistema integrato tra istruzione secondaria e formazione terziaria professionalizzante». Secondo Favari, l’Its «non è solo uno sbocco post-diploma, ma parte integrante del curricolo, contribuendo a definire il profilo in uscita e le competenze chiave».

La collaborazione si traduce in moduli e laboratori con docenti ed esperti Its, permettendo agli studenti «di confrontarsi precocemente con linguaggi e metodologie dell’alta formazione tecnologica, superando la tradizionale separazione tra scuola e post-diploma». Un modello che rafforza anche l’orientamento: «Famiglie e studenti possono seguire fin dall’inizio un percorso chiaro, continuo e coerente». Per la dirigente, il Q4Log è «un vero dispositivo di sviluppo territoriale», capace di offrire opportunità qualificate senza allontanarsi dal contesto locale e di contribuire «a un sistema educativo più inclusivo e orientato al futuro. Il percorso sarà attivato dall’anno scolastico 2026-2027; le iscrizioni sono già aperte».

Dall’anno scolastico 2025-2026 l’ISII Marconi attiva un nuovo percorso quadriennale di istruzione tecnica nell’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Logistica con curvatura informatica, inserito nella filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. «È il risultato di un accordo formativo solido e concreto – spiega Lia Franchi, docente di lingua inglese tra i referenti del progetto – costruita insieme all’Its, al presidente Spezia e al direttore Bardelli, per rendere i percorsi di studio sempre più coerenti con le trasformazioni del settore logistico». L’obiettivo è fornire competenze realmente spendibili, rispondendo ai bisogni del territorio e delle aziende partner.

Il modello 4+2, sottolinea Franchi, «non è una semplice riduzione dei tempi, ma un arricchimento del percorso: quattro anni di scuola superiore seguiti, su base facoltativa, da due anni di specializzazione post-diploma». Una proposta che implica anche un cambio di approccio: «Non si tratta di recuperare tempo, ma di adottare una didattica più laboratoriale e vicina al mondo del lavoro». Centrale il contributo delle imprese, delle metodologie innovative e dell’internazionalizzazione, con un ruolo chiave dell’inglese, degli scambi formativi e dei progetti Erasmus.