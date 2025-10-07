Franca Muceli lancia il Bestseller “La Voce Silenziosa Del Corpo”

A volte capita di sentire un dolore che nessuna cura sembra risolvere oppure una tensione che, anche a distanza di tempo, ritorna sempre. Forse quella lombalgia cronica non è solo un problema posturale, ma la memoria di una fiducia tradita; oppure quella cefalea ostinata non è solo stress, ma il peso di un lutto mai pianto. La buona notizia è che decifrare questi segnali è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano imparare ad ascoltare il proprio corpo ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Franca Muceli “LA VOCE SILENZIOSA DEL CORPO. Un Approccio Pratico Che Integra Osteopatia E Ipnosi Per Dare Voce Alle Memorie Trattenute E Trasformare La Sofferenza In Libertà” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per dialogare con la memoria del corpo, sciogliere i traumi silenziosi e liberare l'energia vitale presente dentro ciascuno di noi.

“Quando il dolore bussa alla porta, è facile lasciarsi sopraffare dalla paura, dalle incertezze e dai dubbi” afferma Franca Muceli, autrice del libro. “Ho deciso di scrivere questo libro perché credo che la vera guarigione nasca da un ascolto profondo. Il corpo, infatti, custodisce storie che devono essere raccontate e in quelle storie ciascuno di noi può ritrovarsi”.

Come tiene a precisare la stessa autrice, attraverso il tocco, l’ascolto e l’ipnosi, è realmente possibile sciogliere nodi invisibili e ritrovare leggerezza. Perché guarire non significa cancellare il passato, ma integrarlo con amore, per tornare a sentirsi interi e finalmente a casa nel proprio corpo.

“Quello di Franca Muceli è un invito a cambiare, una guida per ritrovare la fiducia e scoprire che dentro di noi esiste già una riserva inesauribile di vita e di energia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Imparare ad ascoltarsi è quindi fondamentale”.

“La professionalità, la competenza e l’onestà intellettuale di Giacomo Bruno sono assai rare nel mondo dell’editoria” conclude l’autrice. “Per me era fondamentale affidarmi a un editore che non guardasse solo al mercato, ma al cuore dei messaggi. In Bruno Editore ho trovato tutto questo: capacità, competenze e una visione che va oltre il business”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4pCJOEY

Franca Muceli è un’osteopata, fisioterapista e massofisioterapista specializzata nel trattamento somato-emozionale, nel massaggio terapeutico e nell’ipnosi. Nata a Orani, in provincia di Nuoro, si è formata in Lombardia e ha arricchito le sue competenze con numerosi master e specializzazioni. Ha lavorato per anni in ambito ospedaliero e nel proprio studio, dedicandosi all’integrazione tra corpo, mente ed emozioni. Il suo metodo integra tecniche manuali e approcci ipnotici per accompagnare la persona verso un benessere profondo e duraturo.

