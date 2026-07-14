Francesco Kei Tudini lancia il bestseller “L’AI è la nuova elettricità”

Secondo le statistiche, l'83,6% delle imprese italiane non usa l'intelligenza artificiale. Il 60% di quelle che la usano risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente, l'equivalente di un mese e mezzo di stipendio per persona. Eppure, la maggior parte dei titolari di PMI continua a rimandarne l'utilizzo in azienda. Nel frattempo, i competitor rispondono ai clienti in trenta secondi, mandano preventivi in venti minuti e gestiscono il doppio dei lead con lo stesso team.

Per tutti coloro che desiderano trasformare l’intelligenza artificiale nel motore invisibile della propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Francesco Kei Tudini “L’AI È LA NUOVA ELETTRICITÀ. Guida pratica per imprenditori italiani” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un metodo pratico e strutturato per integrare l'AI come un'infrastruttura capace di automatizzare vendite, marketing e burocrazia, restituendo tempo prezioso all’imprenditore e ai suoi collaboratori.

“Ho scritto questo libro dopo vent'anni di impresa e sei mesi passati ad apprendere gli strumenti di intelligenza artificiale” afferma Francesco Kei Tudini, autore del libro. “Non avevo competenze tecniche. Avevo perso due milioni di euro in crediti fiscali bloccati e la fiducia in qualsiasi fornitore esterno. Ho iniziato quindi a costruire da solo quello che nessuno era riuscito a consegnarmi. Dopo quattro mesi, avevo clienti che mi pagavano per farlo”.

Come afferma lo stesso autore, il Metodo 90 Giorni condiviso nel libro è un percorso testato su aziende di settori completamente diversi, dall'edilizia al vino, dalla consulenza alla manifattura, e replicabile per qualsiasi azienda, con qualsiasi budget, senza bisogno di un reparto IT.

“Questo libro di Tudini è un vero e proprio diario operativo di un imprenditore che ha smesso di dipendere dagli altri e ha costruito quello che agenzie e consulenti non erano riusciti a consegnargli in anni” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È esattamente il tipo di libro che serve oggi alle PMI italiane”.

“Cercavo un editore che non si limitasse a pubblicare un libro, ma che sapesse trasformarlo in uno strumento di posizionamento. Bruno Editore unisce la pubblicazione a un’efficace strategia di lancio e di marketing che per un progetto come il mio è fondamentale” conclude l’autore. “Confermo d’aver trovato in Giacomo Bruno la competenza e la visione giusta per trasmettere il mio messaggio editoriale a un numero elevato di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon: https://amzn.to/4f1gioW

Francesco Kei Tudini è un consulente AI per imprenditori italiani. Aiuta PMI, studi professionali e knowledge worker a integrare l’intelligenza artificiale nei processi quotidiani — senza hype, con metodo. È autore della serie «Guide pratiche all’AI» (10 volumi pubblicati su Amazon KDP).

Info:

Giacomo Bruno, nato a Roma nel 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con Bruno Editore, nove anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 37 bestseller sulla crescita personale ed editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3 milioni di italiani. È considerato uno dei maggiori esperti di Intelligenza Artificiale applicata all’editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con un click.

Info:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.