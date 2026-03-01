GBS, l’offerta si arricchisce con le strutture abitative sostenibili

Dalla mobilità sostenibile all’abitare del futuro: GBS Srl E-Bike, azienda piacentina con sede in via Cavour 40, apre un nuovo capitolo all’insegna dell’innovazione green. Punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo delle biciclette elettriche, la realtà guidata da Gianmaria Ghilardi amplia oggi il proprio orizzonte, esplorando nuove frontiere della sostenibilità. «La mobilità elettrica continua a rappresentare il cuore della nostra attività – spiega Ghilardi – ma la sostenibilità è un concetto più ampio: abbiamo scelto di valorizzare il nostro know how investendo anche nell’ambito dell’abitare».

Nascono così le strutture abitative modulari eco-compatibili, soluzioni flessibili e personalizzabili pensate per rispondere a esigenze diverse, dal privato all’impresa. Le unità abitative modulari e componibili possono diventare abitazioni private, spazi business, chioschi, palestre, spa o ambienti multifunzionali. «Le possibilità sono quasi infinite – spiega il CEO – ogni elemento è personalizzabile, dai materiali alle finiture, perché ogni modulo nasce su misura delle reali esigenze». Centrale anche l’accessibilità economica: le soluzioni partono da 312 euro al mese per un monolocale di 18 metri quadrati. La forza del progetto sta nella flessibilità e nei servizi, con moduli personalizzabili, garanzia decennale e un modello pensato per ridurre il rischio d’impresa. «Con una spesa contenuta puoi avviare o ampliare la tua attività – conclude – senza anticipo, consegna in circa sessanta giorni e primo canone dopo sette mesi, il tempo necessario per partire e ammortizzare».

Gianmaria Ghilardi, titolare di GBS Srl E-Bike

Ma l’ambizione di GBS non si ferma al prodotto. Il messaggio di Ghilardi è rivolto soprattutto al tessuto imprenditoriale e istituzionale del territorio: «Mi piacerebbe creare una rete, dialogare e collaborare per valorizzare la terra piacentina. Piacenza e le sue valli meritano di essere raccontate e sviluppate, non solo dai privati ma anche dalle amministrazioni comunali e dagli imprenditori. Vogliamo crescere insieme alle realtà locali e offrire strumenti concreti a chi vuole sviluppare la propria attività con investimenti sostenibili e accessibili. Un appello chiaro, l’obiettivo è lasciare un segno concreto».

unisce impresa, territorio e sostenibilità, e che conferma la vocazione di Il nostro staff è il vero valore aggiunto dell’azienda: persone competenti, motivate, che condividono una visione comune e credono nel progetto. Allo stesso modo, il rapporto di fiducia con i clienti e con i fornitori è fondamentale: cresciamo insieme, confrontandoci in modo trasparente e costruendo relazioni solide». Una visione che, e che conferma la vocazione di GBS Srl E-Bike a intercettare i cambiamenti del presente. «È un progetto bellissimo, che parla di futuro – conclude Ghilardi – e che vogliamo costruire insieme, mettendo a disposizione competenze, idee e capacità imprenditoriale. I risultati che stiamo raggiungendo non sono mai il frutto di una sola persona, ma di un gruppo che lavora ogni giorno con senso di appartenenza e responsabilità.dell’azienda: persone competenti, motivate, che condividono una visione comune e credono nel progetto. Allo stesso modo, ilcon i clienti e con i fornitori è fondamentale: cresciamo insieme, confrontandoci in modo trasparente e costruendo relazioni solide».

Con le strutture modulari soluzioni flessibili e personalizzabili pensate per ogni esigenza Con le strutture modulari soluzioni flessibili e personalizzabili pensate per ogni esigenza Con le strutture modulari soluzioni flessibili e personalizzabili pensate per ogni esigenza Con le strutture modulari soluzioni flessibili e personalizzabili pensate per ogni esigenza

E-bike e welfare aziendale: la mobilità diventa leva

strategica

Accanto all’espansione verso nuove soluzioni sostenibili, Gianmaria Ghilardi richiama l’attenzione anche sul cuore storico dell’azienda: la mobilità elettrica. Un ambito che, secondo il CEO di GBS, oggi dialoga sempre più strettamente con il mondo del lavoro e del welfare aziendale. «La bicicletta elettrica non è più solo un mezzo individuale: sta diventando uno strumento concreto di politica aziendale, capace di migliorare la qualità della vita quotidiana». Ghilardi sottolinea come molte imprese stiano ripensando i propri modelli organizzativi, inserendo soluzioni green nei pacchetti dedicati ai dipendenti. «Sempre più aziende scelgono di investire in mobilità sostenibile, trasformandola in un vantaggio reale per chi lavora: non è solo una scelta etica, ma una decisione razionale che produce valore».

In questo scenario, l’e-bike diventa un’alternativa efficace per gli spostamenti casa-lavoro, riducendo costi, tempi e impatto ambientale. I benefici, spiega, sono condivisi. «Da un lato c’è il dipendente, che risparmia, si muove meglio e riduce lo stress; dall’altro c’è l’impresa, che rafforza la propria identità, migliora il clima interno e rende più credibile il proprio impegno sulla sostenibilità». Una visione che guarda al futuro e che rappresenta una delle leve strategiche su cui le aziende italiane possono costruire competitività, benessere e responsabilità sociale nei prossimi anni.

«Abbiamo costruito un ecosistema di mobilità sostenibile»

Accanto allo sviluppo delle soluzioni per l’abitare sostenibile, GBS Srl E-Bike consolida il proprio core business nella mobilità elettrica, che resta il pilastro dell’azienda piacentina guidata da Gianmaria Ghilardi. «Le biciclette elettriche sono il nostro DNA – sottolinea – e continuiamo a investire su ricerca, qualità e servizi».

Un impegno che si traduce anche nell’ampliamento della rete di stazioni di ricarica e nello sviluppo di progetti speciali come le hydro bike, pensate per coniugare mobilità, turismo e benessere. L’offerta GBS si estende poi alla mobilità elettrica leggera per contesti strutturati e di pregio. «Abbiamo inserito golf car elettriche destinate a club sportivi, resort e strutture ricettive – spiega Ghilardi – soluzioni silenziose ed efficienti per gli spostamenti interni e i servizi di accoglienza». A queste si affianca una nuova linea di van elettrici da sei e otto posti, progettati per trasferimenti a corto raggio all’interno di resort, aree turistiche, campus e grandi complessi.

«L’obiettivo è offrire soluzioni integrate, capaci di coprire tutte le esigenze di mobilità in uno stesso spazio, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’esperienza degli utenti». Una strategia che unisce innovazione, sostenibilità e concretezza imprenditoriale. «Non inseguiamo le mode – conclude – ma costruiamo un sistema di mobilità elettrica realmente utile e adattabile». Un percorso che rafforza il ruolo di GBS nel panorama della green mobility, con uno sguardo attento al territorio e al mercato nazionale ed europeo.

Contenuto sponsorizzato