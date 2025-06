Giacomo Bonelli lancia il Bestseller “Luxury Breakfast”

Chi lavora nel settore dell’hotellerie sa bene che, per un ospite, la colazione mattutina è uno dei momenti fondamentali della giornata. Motivo per il quale, se il breakfast della propria struttura risulta anonimo e senza carattere, la percezione della struttura stessa si affievolisce. Fortunatamente, valorizzare questo importante momento della giornata e trasformarlo in un vero e proprio strumento di marketing è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti gli operatori di questo settore che desiderano imparare a valorizzare al meglio il momento della colazione, esce oggi il libro di Giacomo Bonelli “LUXURY BREAKFAST. L’Arte Di Servire Una Colazione Perfetta Negli Hotel Di Lusso” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare la colazione in hotel in un’esperienza indimenticabile, elevando il servizio a un livello di eccellenza.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica che risponde alle domande che un hotel manager si pone nell’organizzazione della colazione” afferma Giacomo Bonelli, autore del libro. “Con un linguaggio chiaro e diretto, offro consigli pratici e strategie precise per valorizzare al meglio il breakfast, mettendone in luce il valore strategico ed emozionale”.

Secondo l’autore, la colazione rappresenta uno dei momenti più significativi della permanenza di un cliente in un hotel. Per questo motivo, Giacomo Bonelli ha pensato bene di scrivere questo libro come fonte di ispirazione per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell’hotellerie nel migliore dei modi.

“Il libro di Giacomo Bonelli parla del momento della colazione in tutte le sue sfumature. Nello specifico, dimostra come, se valorizzato al meglio, possa davvero diventare un ottimo biglietto da visita per qualsiasi struttura alberghiera” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non c’è dubbio che molti imprenditori del settore troveranno nel testo molte informazioni di valore, tali da contribuire alla crescita di questo settore”.

“Ascoltando Giacomo Bruno ho capito che attraverso un libro potevo lasciare un segno tangibile delle mie esperienze e competenze, contribuendo alla crescita del mio settore e ispirando nuove generazioni di professionisti” conclude l’autore. “Questo libro, che il team Bruno Editore mi ha aiutato a realizzare, è solo il primo tassello di un progetto molto più ampio”.

Giacomo Bonelli, nato a Barga il 5 aprile del 1984. Cresce e si forma nel tempio della ristorazione “Cecco”, un ristorante all'epoca molto famoso per i suoi piatti tipici e l'eccellente servizio di sala, all’interno del quale, già a 16 anni, con il suo mentore Federico, gestisce la sala e cantina del ristorante. Con il passare del tempo la passione per le eccellenze alimentari e il vino lo portano a viaggiare. Diventato sommelier a soli 19 anni, inizia il suo percorso passando per Londra, Parigi e il Trentino, lavorando nei migliori hotel di lusso e ristoranti stellati in qualità di manager. A 31 anni entra nella scuola “Tessieri”, atelier delle arti culinarie, per curare la parte commerciale come responsabile del settore hotel. Da oltre 10 anni è a contatto con i migliori chef di cucina e maître di sala, contribuendo alla crescita di ogni suo cliente.

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la https://www.giacomobruno.it/bruno-editore-chi-e-quanto-costa-come-pubblicare-un-libro-gratis/

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

