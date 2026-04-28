Giro di nomine in Consiglio regionale del Veneto

Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Paolo Ghidoni e Luca Sandonà, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega‑LV) per conto della maggioranza, ed Ezio Framarin, su indicazione del capogruppo Giovanni Manildo (Partito Democratico) per conto della minoranza, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Di seguito, su indicazione del capogruppo Barbisan, Silvia Cavallarin è stata designata quale Consigliera Regionale di Parità supplente.

Successivamente, il Consiglio ha nominato, su indicazione del capogruppo Barbisan, Valeria Ganzaroli quale componente effettivo, e Nicolò Dalla Riva quale supplente, del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Opportunità e Mercati, già Azienda speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina.

Inoltre, il Consiglio ha nominato Sabrina Bellotto e Martino Dall’Oca, su indicazione del capogruppo Barbisan, e Nicola Gambaretto, indicato dal capogruppo Manildo, quali componenti effettivi del Collegio sindacale dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (ORAS), nonché Roberta Albiero e Michele Genovese, indicati rispettivamente dai capigruppo Barbisan e Manildo, quali supplenti dello stesso Collegio.

L’Aula, infine, su indicazione del capogruppo Barbisan, ha designato Giuseppe Pozzato e Gianfranco Vivian quali componenti, rispettivamente effettivo e supplente, di Made in Vicenza, Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Vicenza.

Rinviata la designazione del rappresentante della Regione del Veneto nel Comitato consultivo del fondo immobiliare etico “Veneto Casa”.

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