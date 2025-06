Grottaferrata, firmato il Protocollo d’intesa dedicato alla tutela degli orfani di femminicidio

È stato firmato lo scorso 24 giugno, nella Casa Comunale di Grottaferrata, un protocollo d'intesa tra l’Amministrazione e l'Associazione il Giardino Segreto che riguarda il Progetto Airone, dedicato agli orfani di femminicidio. A siglare l'intesa il Sindaco Mirko Di Bernardo e la Presidente Patrizia Schiarizza. Presente l'Assessora ai Servizi Sociali Francesca Maria Passini. La Città di Grottaferrata è così il primo comune virtuoso della Regione Lazio che fa proprio il modello d’intervento messo a punto da tutti i partner del Progetto Airone (tra cui figurano Unicef Italia, “La Sapienza” Università di Roma, LUMSA, l’Università di Siena, la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali) che prevede la messa a disposizione di una dote educativa fino a 10 mila euro per gli orfani per femminicidio, che può costituire un aiuto concreto anche per le famiglie affidatarie nella riprogettazione del loro futuro. L’accordo rientra nel Fondo per il contrasto alla povertà educativa.

Capofila del Progetto Airone è l’Associazione no profit “Il Giardino Segreto”, che da anni si occupa non solo degli orfani ma anche delle famiglie affidatarie. «A seguito di un femminicidio è necessario applicare un modello di intervento nel quale figure professionali formate e competenti possano rispondere ai bisogni degli orfani e delle famiglie che si prendono cura di loro, interagendo con le istituzioni e le reti territoriali - ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Il Giardino Segreto Patrizia Schiarizza, in occasione della firma del protocollo d’intesa con il Comune di Grottaferrata -. Per questo siamo molto soddisfatti di aver firmato questo importante protocollo di intesa con la Città di Grottaferrata che consentirà di aiutare gli orfani di femminicidio. Si tratta di un’alleanza tra il terzo settore e il mondo delle istituzioni che sono certa sarà molto proficua. Ringrazio il Sindaco Mirko Di Bernardo e l’Assessore Francesca Maria Passini per questa opportunità».

Una soddisfazione mostrata anche dal Sindaco Mirko Di Bernardo e dall’Assessore alle Politiche sociali Francesca Maria Passini: «Siamo contenti che Grottaferrata sia il primo comune laziale a sottoscrivere un accordo del genere finalizzato a dare sostegno ai figli delle vittime di femminicidio, di cui si parla troppo poco e che vivono drammi indescrivibili. La nostra città da mesi ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione per combattere e contrastare in tutte le forme la violenza contro le donne. Con la firma di questo protocollo aggiungiamo un tassello importante, ossia sosteniamo i figli delle vittime, dopo aver operato per dare sostegno alle donne».

