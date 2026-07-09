Le Dolomiti si preparano ad accogliere una delle competizioni endurance più spettacolari dell'estate. Domenica 12 luglio Auronzo di Cadore ospiterà il GT3 Lavaredo - Gravel Cross Triathlon, evento che porterà atleti e appassionati a confrontarsi in un percorso immerso nello scenario unico delle montagne patrimonio mondiale UNESCO, coniugando sport, natura e valorizzazione del territorio. Senza dimenticare la gara di contorno di sabato 11 luglio, il Cross Country, attorno al lago di Auronzo.

E oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Silvia Calligaro, ha presentato la manifestazione, assieme al Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), al Vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, al Sindaco del comune di Auronzo di Cadore, Dario Vecellio Galeno, e al Presidente di Pedali di Marca, Massimo Panighel.

La consigliera regionale Silvia Calligaro ha sottolineato che “la provincia di Belluno è interamente montana e, possiamo dirlo con altrettanta convinzione, è anche interamente sportiva. Sono numerosi gli eventi che contribuiscono a far conoscere il nostro territorio ben oltre i confini provinciali e regionali, e il GT3 Lavaredo – Gravel Cross Triathlon è destinato a diventare uno di questi. Siamo alla prima edizione, ma l'auspicio è che rappresenti l'inizio di un lungo percorso. L'interesse e la curiosità che l'evento ha già suscitato dimostrano come la montagna possa essere vissuta a 360 gradi, attraverso lo sport e un format capace di valorizzarne ogni aspetto. La gara in programma domenica 12 luglio unirà infatti tre discipline in un unico percorso spettacolare: il nuoto nel lago di Santa Caterina, la frazione ciclistica fino a Misurina e la corsa finale verso il Rifugio Auronzo, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, offrendo agli atleti un'esperienza immersiva nel cuore delle Dolomiti. L'appuntamento del 12 luglio si inserisce in un calendario di eventi sportivi di grande qualità che animano il Bellunese e confermano la vocazione del territorio a ospitare manifestazioni di rilievo. È anche un invito a vivere lo sport in ogni fase della vita: un'opportunità preziosa per i più giovani, e non solo.”

Per il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), “è un grande orgoglio presentare questa manifestazione che valorizza il territorio bellunese, anche sotto l’aspetto turistico, oltre a quello sportivo.”

Il Vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, ha portato “i saluti della Giunta regionale” e ha sottolineato “l’importanza di valorizzare il territorio delle Dolomiti, sotto l’aspetto turistico, culturale, ambientale e sportivo. Ricordo che, con 74 milioni di presenze, la Regione del Veneto è la più importante d’Italia nel settore turistico. Ma credo che dobbiamo promuovere, in sinergia con il ministro Mazzi, i tanti ‘turismi’ del Veneto: il turismo dello sport, della cultura, del benessere, del mare, della montagna e delle nostre città d’arte.”

“Siamo fortunati: viviamo in un territorio meraviglioso e, attraverso queste manifestazioni, cerchiamo di dargli valore, facendo sinergia con tutti gli attori interessati, a iniziare dai comuni limitrofi – ha detto il Sindaco del comune di Auronzo di Cadore, Dario Vecellio Galeno – Grazie allo sport, vogliamo far conoscere e valorizzare il nostro territorio, con passione, grinta e voglia di fare.”

Il Presidente di Pedali di Marca, Massimo Panighel, ha ricordato che “il nostro sodalizio è nato nel 2003 per ricordare mio fratello Luca, scomparso l'anno precedente in un incidente stradale. Abbiamo alle spalle oltre vent'anni di attività all'insegna dello sport e della promozione del territorio. Quello di realizzare una gara che dal lago di Santa Caterina arrivasse al Rifugio Auronzo era un grandissimo sogno: a distanza di quasi otto anni di lavoro siamo riusciti a trasformarlo in realtà. E l'idea del GT3 Lavaredo – Gravel Cross Triathlon è racchiusa anche nel suo slogan, ‘From the Lake to the Sky’: un percorso che parte dal lago di Santa Caterina e conduce fino ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, unendo alcuni dei paesaggi più iconici delle Dolomiti. Sicuramente, il territorio ci ha aiutato moltissimo. La presenza di infrastrutture adeguate e uno scenario naturale straordinario ci hanno permesso di sviluppare questo progetto e renderlo concreto. La competizione prenderà il via con una frazione di nuoto nel lago di Santa Caterina, articolata in due giri da 500 metri con il caratteristico ‘cambio all'australiana’, che prevede l'uscita dall'acqua al termine del primo giro e il successivo rientro per completare la prova. Seguirà la frazione in bicicletta, percorribile sia con Gravel bike sia con Mountain bike, lungo un tracciato di 26,5 chilometri che si sviluppa prevalentemente sulla pista ciclabile tra Auronzo di Cadore e Misurina. Il gran finale sarà affidato alla prova di Trail running: dopo la seconda zona cambio, gli atleti affronteranno il sentiero CAI 101 ai piedi dei Cadini di Misurina, fino al suggestivo traguardo del Rifugio Auronzo. Ricordo anche la gara di contorno di sabato 11 luglio, il Cross Country, interamente attorno al lago di Auronzo. Abbiamo 400 iscritti, un numero significativo per un triathlon in salita che metterà a dura prova gli atleti.”

La manifestazione rappresenta un appuntamento di riferimento per gli appassionati del triathlon off-road, disciplina che unisce nuoto, ciclismo gravel e corsa in ambiente naturale, offrendo un'esperienza sportiva capace di esaltare le caratteristiche paesaggistiche del Cadore e delle Dolomiti bellunesi.

Il GT3 Lavaredo propone un percorso tecnico e suggestivo, pensato per mettere alla prova resistenza, preparazione atletica e capacità di adattamento degli atleti, attraversando alcuni degli scorci più affascinanti del territorio di Auronzo. Un evento che, oltre al valore agonistico, rappresenta una significativa occasione di promozione turistica, contribuendo a far conoscere il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico della montagna veneta a livello nazionale e internazionale.

L'iniziativa richiama ogni anno numerosi partecipanti e accompagnatori, generando ricadute positive per il tessuto economico locale e confermando la crescente vocazione del Veneto quale destinazione privilegiata per il turismo sportivo.

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