Si è svolto oggi, nel Salone Eventi della Camera di Commercio di Cosenza, il laboratorio “BenEssere Giovani – Hikikomori: comprendere il fenomeno, costruire nuove possibilità di intervento”, una giornata di confronto dedicata al fenomeno del ritiro sociale volontario tra adolescenti e giovani. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti del mondo della scuola, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e operatori educativi, con la partecipazione di Hikikomori Italia Genitori ETS.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha richiamato la necessità di affrontare il fenomeno come una vera emergenza sociale:

«Dietro l’isolamento dei giovani esistono dinamiche complesse, legate anche a un mondo digitale progettato per catturare continuamente la nostra attenzione e il nostro tempo».

Il Segretario Generale ha sottolineato soprattutto l’importanza di «costruire un’alleanza tra famiglie, scuola, istituzioni e Terzo settore», perché solo attraverso una collaborazione concreta è possibile intercettare il disagio, ascoltare i ragazzi e accompagnarli nelle difficoltà.

Nel corso della giornata è intervenuta Loredana Giannicola, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, che ha invitato a guardare oltre le manifestazioni più evidenti del ritiro sociale:

«Non si tratta semplicemente di un ragazzo che sceglie di restare nella propria stanza, ma di una forma di sopravvivenza emotiva, di un disagio profondo che nasce anche dalla difficoltà di rispondere alle pressioni e alle aspettative della società».

Riconoscere il fenomeno, parlarne e sviluppare consapevolezza, ha evidenziato, rappresenta il primo passo per offrire ai giovani ascolto, comprensione e sostegno.

Particolarmente significative le testimonianze di Elena Carolei, Presidente di Hikikomori Italia Genitori ETS, e Caterina Parisi, Coordinatrice di Hikikomori Italia Genitori ETS per la Calabria. Entrambe hanno condiviso esperienze personali e riflessioni sul vissuto delle famiglie, mettendo in evidenza quanto sia importante riconoscere i segnali del disagio e superare interpretazioni superficiali.

«Non si tratta di pigrizia o di una scelta, ma di una sofferenza profonda», ha ricordato Carolei, richiamando l'attenzione sulla necessità di non lasciare sole le famiglie.

Parisi ha invece sottolineato il valore di un cambiamento di prospettiva da parte degli adulti:

«Per aiutarli davvero, dobbiamo prima di tutto metterci in discussione come adulti, genitori e comunità educante».

A portare un messaggio diretto alle nuove generazioni è stato anche il content creator Danilo Lucirino, che ha spronato i ragazzi a prendere parola, a non isolarsi e a trovare occasioni di confronto, contribuendo a sensibilizzare sul tema con un linguaggio vicino al loro mondo.

La giornata ha riservato un'attenzione particolare ai genitori, protagonisti di uno spazio di ascolto e dialogo con professionisti ed esperti, nel quale condividere esperienze, dubbi e preoccupazioni e approfondire possibili percorsi di intervento.

Con questa iniziativa, la Camera di Commercio di Cosenza conferma il proprio impegno sui temi del benessere delle giovani generazioni e della responsabilità sociale, favorendo il dialogo tra istituzioni, scuola, famiglie e realtà associative. Un percorso che punta a rafforzare la rete territoriale di ascolto e supporto, affinché nessun ragazzo e nessuna famiglia debbano affrontare da soli il disagio.

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