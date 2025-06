Hockey su pista, Veneto-Friuli Venezia Giulia domina Trofeo Promote HP 2025

Si sono svolte ieri a Scandiano, in Emilia-Romagna, le finali del Trofeo Promote HP 2025 di hockey su pista, una delle principali vetrine del movimento hockeistico giovanile nazionale. A conquistare il gradino più alto del podio in tutte le categorie giovanili sono state Veneto e Friuli Venezia Giulia, confermandosi eccellenze assolute nello sport giovanile nazionale. La selezione della Zona 2, che unisce giovani atleti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha centrato un risultato storico: la vittoria del torneo nelle categorie U13, U15 e U17, superando nella fase finale tutte le altre rappresentative regionali. Un’impresa che non si verificava da oltre dieci anni e che segna un momento memorabile per il movimento hockeistico del Nord-Est. Nel dettaglio, nella categoria U13, il Veneto-FVG ha sconfitto la Toscana-Liguria con un emozionante 5 a 4, in U15, la vittoria è arrivata ai rigori, per 2 a 1, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, mentre in U17 è arrivato un altro successo netto, per 4 a 2, ancora contro la Toscana-Liguria. Il podio complessivo ha visto dunque la Zona 2 al vertice dell’hockey giovanile italiano, davanti a Toscana-Liguria, Emilia-Marche, Italia Meridionale e Lombardia-Piemonte. “Un risultato straordinario – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti – che premia il grande lavoro delle società sportive, degli allenatori, delle famiglie e dei tanti volontari che rendono possibile la crescita di questi giovani atleti. È anche la dimostrazione concreta che investire nello sport significa investire in comunità, in educazione, in futuro. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff per l’impegno, la passione e la sportività dimostrati”.

