I migliori programmi di affiliazione per guadagnare online

In breve, un programma di affiliazione è ciò che consente a un utente di guadagnare online promuovendo un determinato prodotto o servizio di terzi. Si tratta di veri e propri programmi partner indetti da diversi siti web, e-commerce o brand che consentono ai propri affiliati di ottenere un guadagno incoraggiando l’acquisto di un prodotto in affiliazione (o servizio) mettendo in mostra sui propri siti, blog o social network link e banner, creando articoli di approfondimento o landing page con link che rimandano ad essi. Negli ultimi anni, il modo di promuovere i prodotti è profondamente cambiato e oggi l’utente è sempre più coinvolto grazie agli strumenti offerti dal web. Diventando partner di un sito o brand, l’affiliato si impegna a promuovere i prodotti per ottenere una commissione sui prodotti venduti. Ecco cosa significa guadagnare con le affiliazioni.

Questa modalità di promozione può essere suddivisa in quattro diverse categorie, che possono cambiare in base al programma a cui si decide di aderire. Come scegliere allora a quale programma di affiliazione aderire? Il modo migliore per iniziare questo nuovo percorso è quello di prediligere i programmi di affiliazione di siti web, e-commerce o brand di successo, in modo da essere sicuri di affidarsi a una piattaforma seria, affidabile e ad alto rendimento. Di seguito troverai una lista dei migliori programmi di affiliazione attualmente disponibili.

Mr Key Shop è un’azienda seria e affidabile che attraverso il suo shop online fornisce ai propri clienti un vasto assortimento di software digitali originali in offerta. Per esempio, il catalogo dell’azienda include https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/06/28/acquistare-i-migliori-antivirus_c73838bd-d7a4-4544-8c97-6fc360e1a93f.html i migliori antivirus in commercio e offre la possibilità di https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/05/acquistare-office-2021-dove-comprarlo-al-miglior-prezzo_861fe1c2-48a4-41d4-a277-4582cc43a189.html acquistare Office 2021 e tante altre versioni del pacchetto con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi tradizionali. Oltre a poter trovare https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/07/26/acquistare-windows-11-al-prezzo-piu-basso_3c5bcecc-3596-4426-bab1-5e8850fc53cf.html Windows 11 al prezzo più basso, sul sito di Mr Key Shop è possibile https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/06/13/acquistare-windows-10-risparmiando.-le-migliori-soluzioni_cfddc254-9add-44e0-87ce-bb62448d885c.html acquistare Windows 10 risparmiando sul prezzo offerto dal produttore. Inoltre, Mr Key Shop mette a disposizione degli utenti un ottimo programma partner. Fin dagli inizi, l’azienda ha deciso di adottare una politica volta a creare collaborazioni con affiliati appassionati di tecnologia che desiderano guadagnare una percentuale sulle vendite del sito. I software presenti sul sito sono ideali per la promozione di https://www.ansa.it/pressrelease/canale_terra_gusto/2022/10/13/idee-regalo-originali-soluzioni-regalo-per-ogni-occasione_54128186-30d3-4dc2-9538-3fa2a987c759.html idee regalo originali per tutte le occasioni, le licenze software sono tutte digitali e vengono consegnate pochi secondi dopo l’acquisto, l’ideale anche per regali dell’ultimo minuto. L’ideale per regali dell’ultimo minuto certamente graditi. Il https://mrkeyshop.com/it//8-diventa-affiliato?MrKey=86&id_campaign=403 programma affiliazione Mr Key Shop è nato proprio per questo scopo e propone una commissione del 5% sulle vendite che derivano dai link e banner di affiliazione. L’azienda mette a disposizione dei propri affiliati il supporto dell’ufficio marketing, per aiutarli a implementare le vendite anche suggerendo nuove strategie di promozione. Aderire al programma di affiliazione di Mr Key Shop è molto semplice: basterà accedere al sito ufficiale dell’azienda e cliccare sulla voce “diventa affiliato” del menu in basso e seguire le indicazioni riportate sullo schermo. Una volta compilati i campi disponibili con le informazioni richieste e inoltrata la domanda, la tuaa richiesta verrà valutata dall’azienda in tempi brevi.

Natiflow è un ecommerce online specializzato nella vendita di https://www.natiflow.com/acquistare/miele-online/?affiliate=9&cmp=MiglioriProgrammiAffiliazione miele artigianale, 100% naturale ed estratto a freddo. Il prodotto, dall'elevata qualità, si differenzia anche per il design che si discosta dal classico vasetto rendendo la confezione elegante ed esclusiva. Ciò lo rende un prodotto adatto sia come https://www.ansa.it/pressrelease/canale_terra_gusto/2022/10/13/idee-regalo-originali-soluzioni-regalo-per-ogni-occasione_54128186-30d3-4dc2-9538-3fa2a987c759.html idea regalo originale da donare per i maggiori eventi dell'anno (Natale, https://www.ansa.it/pressrelease/canale_terra_gusto/2023/01/18/regali-san-valentino-originali-ed-esclusivi_351e2306-780c-4f49-9b1e-561c0dec6026.html San Valentino, Pasqua, etc...) che come acquisto personale per i numerosi benefici dati dai vari tipi di miele in vendita. Sul sito, è possibile https://www.ansa.it/pressrelease/canale_terra_gusto/2022/10/04/acquistare-miele-online-i-migliori-venditori-di-miele-artigianale_3a49b18e-67a5-49eb-b826-f8a9a98d13b6.html acquistare miele online sia in vasetti singoli che in confezioni regalo da spedire direttamente alla persona a cui si vuole donare. Se cercate affiliazioni nel settore alimentare, vi consigliamo di https://www.natiflow.com/programma-di-affiliazione-natiflow/ diventare affiliati Natiflow, siamo certi che non ve ne pentirete.

programma di affiliazione Natiflow https://www.natiflow.com/wp-content/uploads/2022/10/natiflow-programma-di-affiliazione.jpg

Amazon è un e-commerce che non ha certo bisogno di presentazioni. L’azienda di commercio statunitense offre ai propri clienti un ottimo programma di affiliazione che consente di promuovere qualunque prodotto disponibile sul sito per ottenere percentuali di guadagno che varia in base alla categoria proposta. Anche in questo caso, per aderire al https://programma-affiliazione.amazon.it/ programma affiliazione Amazon basterà accedere al sito ufficiale e alla pagina Amazon Associates. Una volta registrato potrai creare link personalizzati da utilizzare per iniziare a guadagnare.

Anche Ebay è un sito di vendita e aste online di fama mondiale che offre ai propri utenti un buon programma partner. Anche in questo caso puoi essere sicuro di affidarti a un’azienda seria e affidabile e che garantisce dei buoni guadagni. Il https://partnernetwork.ebay.com/ programma affiliazione Ebay consente di guadagnare una percentuale sulle vendite di ogni prodotto disponibile sul sito.

Binance è una società che opera nell’ambito delle criptovalute e che offre un buon programma partner a cui gli utenti possono aderire per guadagnare commissioni. Anche in questo caso, aderendo al https://www.binance.com/it/blog/community/programma-binance-affiliate-376015737666441216 programma affiliazione Binance, gli affiliati verranno forniti con tutto il necessario per iniziare a promuovere il sito sui propri canali online. Per essere accettati dal programma è necessario avere un minimo di base utenti sui propri canali. Se qualcuno si registra o crea un conto su Binance seguendo il tuo link di referral, ogni volta che completerà un’operazione, tu riceverai fino al 50% delle commissioni. Il programma ti offre anche la possibilità di proporre sconti fino al 20% sulle operazioni. Se operi in questa nicchia ti suggeriamo di prenderlo in considerazione.

Oggi è possibile guadagnare online anche aderendo ai programmi partner nell’area della creazione di siti e dell’hosting. Per esempio, il https://it.siteground.com/affiliati programma affiliazione Siteground consente all’affiliato di guadagnare commissioni piuttosto soddisfacenti portando nuovi clienti al sito. Ad esempio, se riuscirai ad ottenere da 1 a 5 vendite otterrai 40€ per vendita e la cifra sale di molto man mano che le vendite aumentano.

Nello stesso settore troverete il https://elementor.com/affiliates/ programma affiliazione Elementor, che offre agli affiliati la possibilità di guadagnare una percentuale su per nuovo utente abbonato tramite link affiliato. Anche in questo caso, il programma è rivolto a chiunque sia in possesso di un sito web, un blog, una pagina social o lavori presso un’agenzia di marketing. Elementor riconosce il 50% di commissione per ogni vendita.

Infine, se sei interessato a prodotti fisici e non digitali, puoi provare a entrare a far parte del https://portals.aliexpress.com/?spm=2114.46010108.14.14.zjQkis programma affiliazione AliExpress, un e-commerce di successo che da tanti anni offre prezzi competitivi su una vasta gamma di prodotti (dai giocattoli all'abbigliamento). Il marketplace offre commissioni di guadagno addirittura più alte di Amazon che variano sulla base dei prodotti venduti.

Parlando di promozione, guadagno e marketing online, si sente spesso parlare di programmi di affiliazioni e di network: quali sono le principali differenze tra queste due modalità di guadagno? Come già accennato, i programmi di affiliazione non sono altro che una serie di accordi commerciali che coinvolgono gli utenti nella promozione di prodotti o servizi. L’affiliato, o publisher, si impegna a proporre e consigliare i prodotti online con lo scopo di guadagnare una commissione sulle vendite. Dal punto di vista delle aziende, si tratta di una modalità di promozione conveniente poiché consente di risparmiare sulle costose campagne pubblicitarie. Anche l’affiliato trae giovamento da questa modalità di promozione, poiché consente di guadagnare percentuali consistenti semplicemente consigliando prodotti online. Che cosa sono invece i network di affiliazione? Queste ultime non sono altro che le piattaforme che si pongono come mediatrici tra le aziende e gli affiliati per regolare le transazioni che avvengono tramite link affiliati. Esse traggono un guadagno da ogni movimento di denaro avvenuto tramite la piattaforma.

