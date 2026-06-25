Il coraggio che rende orgoglioso il Veneto. La prontezza e il senso del dovere possono fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo, oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha voluto rendere omaggio, con la consegna di una targa, all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Manuel Geremia, autore del provvidenziale salvataggio di una coppia di anziani intrappolata nella propria casa in fiamme a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.

Alla conferenza stampa era presente anche il Presidente della Quarta commissione consiliare, competente in materia di Legalità, Gianpaolo Trevisi.

“Abbiamo il piacere e l’onore, oggi, di raccontare una storia importante, di quotidianità per le nostre Forze dell’ordine, ma soprattutto un gesto straordinario, eroico, a servizio dei cittadini. L’Assistente Capo Coordinatore Manuel Geremia, mentre si trovava fuori servizio, palesando un elevato senso del dovere, è riuscito a trarre in salvo una coppia di anziani, imprigionati tra le fiamme che stavano avvolgendo la loro casa.”, ha affermato il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco.

“Le Forze dell'ordine – ha ricordato Francesco Rucco - compiono ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, gesti di straordinario coraggio e dedizione al servizio della collettività. Quello compiuto da Manuel Geremia rappresenta un gesto eroico che testimonia come donne e uomini in divisa mettano quotidianamente a rischio la propria incolumità per proteggere quella degli altri. Questo riconoscimento vuole essere simbolicamente rivolto a tutte le Forze dell'ordine che operano sul territorio veneto con professionalità e spirito di servizio. Al tempo stesso, le istituzioni hanno il dovere di continuare a sostenere concretamente il loro lavoro, investendo nel potenziamento degli organici, nelle infrastrutture, nelle dotazioni tecnologiche e nei mezzi operativi. Garantire alle Forze dell'ordine strumenti adeguati significa rafforzare la sicurezza delle nostre comunità e valorizzare il prezioso servizio che svolgono ogni giorno. E la Regione del Veneto sta sicuramente facendo la propria parte in tal senso.”

L’Assistente Capo Coordinatore Manuel Geremia ha spiegato la vicenda che lo ha visto protagonista.

“Per me è un onore essere qui – ha confidato Manuel Geremia – Ma credo di aver semplicemente compiuto il mio dovere. Non mi sento un eroe. Quella mattina, non ero in servizio e stavo dormendo. Sono stato svegliato dalle urla di una coppia di anziani che abitava in una villetta vicina alla mia residenza. Marito e moglie si trovavano sul balcone. Ho preso una scala, mi sono recato nel loro giardino e l’ho appoggiata al balcone. Particolarmente difficile è risultato mettere in salvo il marito il quale, spinto da un raptus, era rientrato all’interno dell’abitazione, ormai avvolta dal fumo e dalle fiamme. Ma, alla fine, tutto è andato miracolosamente bene e i due coniugi hanno avuta salva la vita.”

In rappresentanza del Questore di Padova, dott. Marco Odorisio, è intervenuto il Capo di Gabinetto della Questura, Primo Dirigente, dott. Simone Rodella, il quale ha ringraziato “il Consiglio regionale del Veneto per aver dato la giusta attenzione al gesto compiuto da Manuel Geremia. Tengo ad evidenziare come il lavoro quotidiano delle Forze dell’ordine non sia solo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, ma anche al soccorso pubblico, che rientra a pieno titolo tra i nostri compiti fondamentali, sempre ispirati da un elevato senso del dovere.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO