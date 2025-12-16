Il cordoglio del presidente Zaia per la scomparsa dell’avvocato Roberto Nordio

"Con profonda tristezza ho appreso la notizia della scomparsa dell’avvocato Roberto Nordio, avvocato stimato, figura di spicco della comunità forense di Treviso, presidente emerito della Camera Penale Trevigiana che aveva contribuito a fondare nel 1987, e fratello del ministro della giustizia, Carlo Nordio. E proprio alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l’indubbio privilegio di collaborare con Roberto Nordio, esprimo anche a nome dei veneti le mie più sincere condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore”.

Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia che aggiunge: "Una notizia che colpisce profondamente l’intera comunità veneta, che perde una figura stimata per i suoi valori umani e professionali. Come ricordato da chi gli è stato vicino, Roberto era un uomo integerrimo che, nel suo percorso professionale, ha lasciato un esempio autentico di rigore morale e dedizione".

"Oltre ad aver fatto onore alla toga - prosegue il Presidente Zaia – le sue passioni semplici ma profonde, per la montagna e per il suo amato Treviso calcio, raccontano il legame sincero con il territorio e con le sue tradizioni sportive. Al Ministro Nordio, ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene, rivolgo un pensiero di vicinanza e di partecipazione al dolore, unendomi al loro lutto con sincera commozione".

