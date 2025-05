Il Salotto di Emanuela: un nuovo format rivela le storie di imprenditori di successo

È stato lanciato su YouTube "Il Salotto di Emanuela", un innovativo format che mette al centro le persone prima dei progetti®. Otto imprenditori di successo si riuniscono attorno a un tavolo per svelare storie, idee e visioni attraverso un gioco di carte che stimola riflessioni e condivisioni autentiche. L'iniziativa si propone di dimostrare come dietro ogni successo imprenditoriale ci sia un profondo percorso umano, fatto di passione, umiltà, superamento delle difficoltà e, soprattutto, il valore insostituibile delle relazioni.

Il format vede gli imprenditori confrontarsi con due mazzi di carte: uno blu, con domande “buone” o più tenere, e uno rosso, con domande più dirette e “cattivelle”.

Questo meccanismo a sorpresa, senza copioni, crea momenti veri, alternando leggerezza e profondità, permettendo alle maschere di cadere e alle storie vere di emergere. L'obiettivo è chiaro: costruire fiducia e trasformare le relazioni in opportunità di successo concrete. Partecipare significa esporsi a un nuovo pubblico, ottenere visibilità strategica e sviluppare nuove idee di business insieme a tutto il tavolo.

Durante gli episodi, gli imprenditori si mettono in gioco davvero, rivelando aspetti intimi e personali. Ad esempio, Daniela Tenna, nel portare avanti un'iniziativa coraggiosa per rompere tabù sulla sessualità, ha condiviso come l'idea sia nata da un brainstorming con i figli, sottolineando il valore del "osare" anche negli affetti e nel manifestare il proprio bene.

Pierangelo De Poli, figlio d'arte nel settore dell'arredamento, ha raccontato il suo coraggio nel decidere di diventare imprenditore nel 2001, affrontando anche difficoltà familiari, e l'importanza di ascoltare i giovani per rimanere curiosi e adattarsi al mercato in rapido cambiamento, definendo la sua azienda con la parola "coraggio".

Le storie personali si intrecciano con le sfide professionali.

Giacomo Bruno, il "papà degli ebook" a livello italiano, ha parlato di come ha superato un periodo buio legato alla malattia della madre (scomparsa dopo qualche anno, così come il padre) grazie alla formazione e alla lettura, trovando in un libro e ma soprattutto nella moglie i suoi mentori. Ha sottolineato l'importanza di come si reagisce a ciò che succede nella vita e la sua filosofia della "velocità" come risposta alla precarietà dell'esistenza.

Maurizio Pirero, invece, attraverso il suo progetto "crea la vita che ami", aiuta le persone a riconnettersi con le loro qualità essenziali per vivere senza rimpianti. Ha condiviso la sua battaglia contro la timidezza e la procrastinazione, vedendo quest'ultima non solo come un'abitudine negativa ma anche come un segnale prezioso che ci indica che stiamo facendo qualcosa non in linea con la nostra natura e il nostro “sentire”.

Il valore del mentore e dell'ispirazione reciproca è un tema ricorrente.

Marco Falzone e Margherita D’Amico, una coppia nella vita e nel business, hanno parlato di come abbiano avuto diversi mentori nelle varie aree della loro vita e di come la vera ricchezza stia nel poter condividere ciò che si è imparato. Margherita, pur essendo timida, ha il sogno di essere un esempio per altre donne, ispirandole a credere in sé stesse ed insieme hanno evidenziato come il consiglio di maggior valore che possono dare anche nella loro attività professionale sia quello di migliorare sé stessi quotidianamente.

Il format di “Il Salotto di Emanuela” mette in luce anche l'importanza della vulnerabilità e del superamento delle paure.

Stefano Facecchia, memory coach e ideatore del progetto "Free To Be" ha ricevuto il consiglio più prezioso da sua madre: "devi essere una persona gentile". Ha rivelato la sua paura non dei competitor in sé, ma di chi non mantiene le promesse nel settore della formazione. Di fronte alle obiezioni, non si spazientisce, vedendole come una manifestazione di paura nel cambiamento, che merita di essere ascoltata.

Francesco Farinetti, figlio d'arte nel settore food, ha condiviso la sfida di superare il confronto con la figura paterna, Oscar Farinetti, e la soddisfazione di aver co-costruito il progetto Eataly fin dall'inizio, un'avventura iniziata con sole 12 persone e cresciuta esponenzialmente. Ha definito i suoi figli come il suo vero progetto di vita e l'immobilismo come il contrario della visione, sottolineando come la curiosità sia contagiosa.

Sofia Venere, esperta nel mondo della bellezza e moda, ha parlato della sua missione nel rendere le persone più felici attraverso la cura di sé e ha affrontato una critica feroce usata per screditare la sua attività, imparando a non essere impulsiva nelle risposte e a usare le critiche per migliorare.

Attraverso il gioco e la condivisione, emergono non solo storie ma anche oggetti personali che rappresentano passioni e “ossessioni”. Dal metro di Pierangelo De Poli che misura la vita, al mala di Maurizio Pirero che simboleggia l'autenticità, dall’oggetto di Marco e Margherita che rappresenta un traguardo professionale, ai modelli anatomici e alla scacchiera di Stefano Facecchia legati alla logica e alla memoria, con un commovente ricordo paterno, dalla bottiglia di vino di Francesco Farinetti simbolo di identità e lavoro, alle chiavi dell'auto di Giacomo Bruno che incarnano la velocità, fino al cornetto scaramantico di Sofia Venere e all'agenda di Daniela Tenna, custode di storie e progetti. Questi oggetti sono porte verso le loro vite e storie.

"Il Salotto di Emanuela" non è solo un racconto di successi, ma un'esplorazione profonda di cosa significhi essere imprenditori e persone nell'epoca attuale. È un invito a riconoscere il valore dell'autenticità, della vulnerabilità e del sostegno reciproco nel percorso verso la realizzazione personale e professionale.

Tutti gli episodi sono disponibili sul canale YouTube Il Salotto di Emanuela:

https://www.youtube.com/@ilSalottodiEmanuela" rel="nofollow

Sito: https://ilsalottodiemanuela.com

