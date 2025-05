Ilaria Venturin: star del mondo dei felini grazie al marketing di successo

C'è chi i gatti li ama, e chi ci costruisce un brand.

Ilaria Venturin, fondatrice della pagina https://www.instagram.com/lary_gattini/ e del canale https://www.youtube.com/@laryeilmondodeigattini Lary e il Mondo dei Gattini, è oggi una delle voci più autorevoli nel mondo felino italiano — ma anche una professionista che ha saputo unire competenze solide di marketing e management a una comunicazione efficace e autentica.

Un progetto nato con una visione strategica

Con oltre 28.000 iscritti super profilati sul suo canale YouTube, 33.000 su Instagram e una media di migliaia di visualizzazioni per ogni video, Ilaria è un caso di studio per chi cerca di capire come si costruisce una community fedele, attiva e appassionata, partendo da una nicchia molto specifica.

Non si limita a raccontare curiosità sui gattini: il suo lavoro è un mix calibrato di educazione, intrattenimento, autorevolezza e posizionamento strategico. La sua capacità di costruire fiducia l'ha portata a collaborare come influencer ufficiale per Royal Canin, uno dei brand più noti al mondo nel settore pet.

Dalla passione alla professione: una strategia (felina) ben pianificata.

Il progetto nasce da un'idea semplice: aiutare le persone a comprendere meglio i bisogni dei gattini in crescita, il loro comportamento, i loro bisogni, il loro mondo. Ma ciò che ha trasformato questa idea in un business è stata la capacità di Ilaria di intercettare un bisogno reale, posizionarsi come figura autorevole e proporre contenuti ad alto valore informativo, ma fruibili da chiunque.

Nel tempo, il progetto è cresciuto: dai primi video alle consulenze personalizzate, dai tutorial ai contenuti sponsorizzati.

La community si è rafforzata, diventando non solo uno spazio virtuale, ma un vero ecosistema digitale dove le persone si sentono viste, comprese, accompagnate.

E in tutto questo, Ilaria ha sempre mantenuto il controllo della visione, della linea editoriale e del branding, con la precisione di un'esperta e l'intuito di una pioniera.

Il salto di qualità con Leone Master School

Pur avendo già esperienza nella comunicazione e nel posizionamento digitale, Ilaria ha deciso di investire su sé stessa iscrivendosi a Leone Master School, la scuola che forma; professionisti a sviluppare il proprio potenziale con strumenti concreti, visione strategica e lavoro su mindset e leadership.

Grazie ai percorsi frequentati, ha potenziato la sua presenza digitale, ottimizzato i funnel di comunicazione e attivato nuove collaborazioni, mantenendo sempre l'autenticità che l'ha resa così seguita e rispettata.

Da esperta di felini a brand woman

Oggi Ilaria non è solo una content creator: è una vera imprenditrice digitale, che costruisce valore attraverso conoscenza, strategia e passione. Il suo approccio è un equilibrio tra professionalità e umanità, e rappresenta perfettamente la missione della https://leonemasterschool.it/ formare leader consapevoli, autentici e orientati all'impatto.

Il suo percorso dimostra che trasformare una passione in un brand solido è possibile, se supportato da visione, metodo e formazione di qualità.

