In uscita domani il magazine di Industria Felix, il premio più ambito dalle imprese italiane

Esce domani, venerdì 14 novembre, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza che anticipa l’edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, in programma l’11 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, considerato il premio più importante per le imprese italiane, in grado di aumentare il livello reputazionale delle aziende che lo ricevono.

Il numero 18 del magazine diretto da Michele Montemurro apre con un’inchiesta sul rapporto tra sostenibilità, merito creditizio e competitività. «Il green non è più una scelta etica, ma la condizione per restare sul mercato», si legge nell’editoriale che introduce l’analisi condotta con la collaborazione tecnica di Cerved Rating Agency su oltre 13mila società di capitali. I risultati elaborati da IFM evidenziano una correlazione diretta fra criteri ESG e rischio di credito: le aziende che trascurano la sostenibilità mostrano un rischio di default sensibilmente più elevato. Il direttore Montemurro richiama inoltre l’attenzione sul rischio di greenwashing e sull’importanza di una governance realmente trasparente: «Il rating del futuro si chiama sostenibilità».

Il magazine presenta anche i resoconti del tour 2025, che ha individuato 406 società di capitali tra le più competitive d’Italia distinte per regione e provincia, oltre a interviste a Paolo Tubertini (Olon), Margherita Mastromauro (Pastificio Granoro) e Giuseppe Torrente (La Torrente) e ai contributi di economisti e analisti. Completano il numero le rubriche dedicate a turismo e cultura, con focus su Sicilia e sulla nave Amerigo Vespucci.

L'uscita editoriale anticipa l'edizione nazionale in programma l'11 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, dove sono attesi i top imprenditori e manager d'Italia nell'evento organizzato da IFM con la collaborazione di Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group.

Il magazine sarà disponibile da venerdì in versione cartacea a 4,90 euro e gratuitamente su www.industriafelix.it. La prossima uscita è prevista per fine gennaio.

