Industria Felix a Roma: al Centro e nelle Isole alta redditività e occupazione in crescita

Il sistema produttivo del Centro e delle Isole si conferma dinamico, competitivo e in crescita. Quanto al delta ricavi, invece, solo il Lazio ha segno negativo, ma non la provincia di Roma. È quanto emerge dalla nuova inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, che analizza le principali società di capitali con ricavi sopra i 2 milioni di euro nei territori di Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. I risultati saranno presentati martedì nel corso del 70mo evento di Industria Felix - L’Italia che compete, in programma a Roma a Palazzo Brancaccio (ingresso su invito).

L’analisi evidenzia un quadro complessivamente positivo: elevata redditività e buone performance occupazionali, pur con differenze territoriali. Nel Lazio si registrano 14.352 imprese analizzate, con un fatturato complessivo di 917,5 miliardi di euro, in lieve calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente, anche se la provincia di Roma cresce dello 0,3% (886,9 miliardi di ricavi) e supera 1,5 milioni di addetti (+6,9%). Nelle Marche le aziende sono 4.187, con ricavi pari a 61,7 miliardi, in crescita del 3,7% e 223.996 addetti (+8,2%). Performance solide anche in Toscana, con 229,7 miliardi di fatturato (+7,1%) e 562.050 addetti (+7,3%), e in Sicilia, con 81,5 miliardi di fatturato (+3%) e 268.570 addetti (+7,1%). Abruzzo e Sardegna mostrano segnali positivi: l’Abruzzo conta 43,2 miliardi di ricavi (+11,1%) e 159.896 addetti (+18,4%), mentre la Sardegna registra 34,1 miliardi di fatturato (+3,6%) e 91.936 addetti (+4,5%). Sul fronte della redditività, tutte le regioni analizzate evidenziano percentuali elevate di imprese con ROE positivo: dall’85,6% della Toscana al 90% della Sicilia.

Il programma dell’evento prevede la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo economico, finanziario e istituzionale. Dopo l’introduzione e i saluti di Gianni Todini (direttore responsabile Askanews), è previsto un talk con Angelo Conte (EpyonVivida), Manlio Guadagnuolo (Tecnopolo del Mediterraneo), Mauro Iacobuzio (ELITE – Euronext Group), Valerio Locatelli (M&L Consulting Group), Giovanni Reale (Banca Mediolanum) e Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5S. Seguiranno gli interventi di Stefano Angelini (Cerved Rating Agency) e del direttore di IFM Michele Montemurro. Il convegno, moderato dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, vedrà inoltre la partecipazione di Massimo Cupillari, Marco Gabbiani e Francesco Tei (Banca Mediolanum), Giuseppe Attanasi (Università La Sapienza), Michele Chieffi (commercialista), Marco Di Marco (Askanews), Mino Dinoi (Aepi), Filippo Liverini (Confindustria Benevento) e Alessandro Mattii (M&L Consulting Group).

L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, con il patrocinio del Laboratorio di economia sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza” e del Tecnopolo del Mediterraneo, la media partnership di Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group ed EpyonVivida. IFM supporta i Sustainable Development Goals.

Nel corso dell’evento saranno premiate le 79 imprese più competitive dell’anno con sede legale nel Centro e nelle Isole. Le aziende sono state individuate tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, basato sull’Ebit margin, e validate da un Comitato scientifico.

Imprese premiate per regione:

Abruzzo (12)

Chieti: Dicarlobus S.r.l., Labanalysis Environmental Science S.r.l., Mdb S.r.l., Pdf Green Energy S.r.l.

L'Aquila: Associazione Co.Val.P.A., Isweb S.p.a.

Pescara: Hospital Service S.r.l., Nrg Med S.r.l., Proger S.p.a.

Teramo: Benito Mandozzi S.r.l., Fashion Tex S.r.l., Socialturist S.r.l.

Lazio (14)

Frosinone: Saos S.r.l.

Latina: Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Pmp S.r.l.

Rieti: Microdos S.r.l.

Roma: Archimede S.r.l., Bst Bonifiche S.r.l., Health Italia S.p.a., Intermeta S.r.l., Jet Avionics Aviation & Marine Service Center S.r.l., La Leva S.r.l., Mach Aviation S.r.l., Wgb Energy S.r.l.

Viterbo: Carpedil S.r.l., Facma S.r.l.

Marche (13)

Ancona: Umani Ronchi S.p.a., Centro Marche Acque S.r.l.

Ascoli Piceno: Ciip S.p.a., Nanosystems S.r.l.

Fermo: Itaci S.r.l., Sigma S.p.a., Tennacola S.p.a.

Macerata: Gestecno S.r.l., SAP A.R.L.

Pesaro Urbino: Aset S.p.a., Navigazione Montanari S.p.a., Pax S.r.l., Prb S.r.l.

Sardegna (9)

Cagliari: Cabras Mariano S.r.l., I. Nextra S.r.l., Reverse Engineering and Maintenance of Turbomachinery from Sardinia S.r.l., Teknoship S.r.l.

Nuoro: Insieme S.r.l.

Sassari: Abinsula S.r.l., Nikyvi Costruzioni S.r.l.

Sud Sardegna: I.S.A. S.p.a., Leonardo Cae Advanced Jet Training S.r.l.

Sicilia (15)

Caltanissetta: Meic Costruzioni S.r.l., Sgn Installations S.r.l., Sicilsaldo S.p.a.

Catania: Catania Rete Gas S.p.a., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.a., Ovecar & C. S.r.l.

Enna: Fratelli Arena S.r.l., Interbus S.p.a.

Messina: Birrificio Messina Soc. Coop., Bluferries S.r.l., Hotel Villa Schuler S.r.l., Nettuno Multiservizi Soc. Coop., Salvatore Martorana S.r.l.

Palermo: Tecnimpianti S.p.a., Vamirgeoind S.r.l.

Toscana (8)

Arezzo: Tiemme S.p.a.

Firenze: Sales Ascensori S.r.l.

Grosseto: Voltoncino S.r.l.

Lucca: Soc. Coop. fra i Condomini Lavoratori dei beni sociali di Levigliani

Pisa: Cmed Aesthetics S.p.a., Nuova Servizi Ambiente S.r.l.

Prato: Manteco S.p.a.

Siena: Vaselli Marmi S.r.l.

Umbria (8)

Perugia: Agrieuro S.r.l., Ar.Met. S.r.l., Camping Ville degli Ulivi S.r.l., Ciam S.p.a., Connesi S.p.a., Fp Service S.r.l., Valle Umbra Servizi S.p.a.

Terni: Mira Orvieto S.r.l.

La prossima tappa si terrà il 14 maggio a Napoli, in co-organizzazione con Regione Campania.

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