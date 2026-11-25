Sono 98 le imprese italiane, con 7,39 miliardi di euro di fatturato complessivo e 34.641 addetti, insignite ieri a Roma delle Alte Onorificenze del Premio Industria Felix, tutte dotate di un rating ESG. Il 73° evento del Premio, seconda edizione nazionale dedicata alla sostenibilità e all’affidabilità finanziaria, si è svolto nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio con il titolo «L’Italia sostenibile che compete».

Secondo l’inchiesta di Industria Felix Magazine, realizzata in collaborazione con Cerved ESG Ratings, le imprese premiate provengono da 19 regioni e 56 province. Sud e Isole contano 45 imprese (45,9%), il Nord 39 e il Centro 14. La Campania è la regione più rappresentata con 17 premiate, seguita da Lombardia con 12 e Puglia con 10. Milano è la prima provincia d’Italia con sei. Il fatturato medio è di 75,4 milioni di euro, quello mediano di 25,2 milioni. Le cinque maggiori imprese per ricavi generano il 43,1% del fatturato complessivo.

Trasporti, logistica e mobilità e informatica e software concentrano quasi un addetto su quattro. Le 13 imprese dei due comparti impiegano 8.632 persone, il 24,9% del totale, e generano l’11,7% del fatturato. Sono 4.977 gli addetti delle otto imprese del primo comparto e 3.655 quelli delle cinque del secondo. Le sei filiere più rappresentate riuniscono 49 imprese, 3,27 miliardi di ricavi e 13.660 addetti. Sono 51 le imprese premiate in tutte e tre le dimensioni ESG, con 6,20 miliardi di ricavi e 30.625 addetti, pari rispettivamente all’84% del fatturato e all’88,4% dell’occupazione complessiva. Altre 32 sono state premiate in una o due dimensioni e 15 nella categoria «Potenzialmente ESG». Tra le 83 riconosciute in almeno una dimensione, quella sociale è la più ricorrente con 74 imprese, seguita dalla governance con 69 e dall’ambiente con 59. Tra le pratiche premiate figurano l’efficienza energetica e il recupero dei materiali, il welfare e la sicurezza sul lavoro, i modelli 231 e i canali di segnalazione interna.

L’evento si è svolto con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida ed Expert.ai e con Askanews come media partner. I lavori, moderati dai giornalisti Maria Soave e Gianmarco Sansolino, sono stati aperti da Gianni Todini, direttore responsabile di Askanews. Al talk hanno partecipato Andrea Cincinnati, CEO di Cerved ESG Ratings, e Giovanni Reale, responsabile Equity Capital Markets di Banca Mediolanum.

Sono intervenuti Giuseppe Attanasi, docente della Sapienza, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, Daniele Cordioli, VP Head of Marketing di Expert.ai, Chiara Laganà, Sustainability Senior Manager di EpyonVivida, Giancarlo Marengo, Senior Consultant di M&L Consulting Group, Carolina Avanzini, Head of Sales di ELITE, e Marco Gabbiani, Senior Manager Investment Banking di Banca Mediolanum.

L’inchiesta è stata presentata da Elisabetta Colombo, Head of Analytical Team di Cerved ESG Ratings, e Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine. La cerimonia è stata introdotta da Filippo Liverini, co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix e componente del Comitato Credito e Finanza di Confindustria. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e portavoce del Comitato scientifico ESG di Industria Felix. Sono intervenuti inoltre per Banca Mediolanum Massimo Cupillari, Monica Lanzi, Piero Laterza, Federico Mecca, Francesco Mecca e Francesco Tei; per ELITE Daniele Callegher e per M&L Consulting Group Alessandro Mattii. La giornata si è chiusa con un networking lunch e incontri di business matching tra le premiate.

Qui di seguito le 98 imprese premiate a Roma per il 73° evento, distinte per sedi legali.

ABRUZZO (7). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.p.A., Mega S.p.A.. L'Aquila (1): I Platani S.r.l.. Pescara (2): A.C.A. S.p.A. In House Providing, Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): D'Adiutorio Costruzioni S.p.A..

BASILICATA (4). Matera (2): Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l.. Potenza (2): Patertrans S.r.l., Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l..

CALABRIA (1). Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l..

CAMPANIA (17). Avellino (2): Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola, Planetaria S.r.l.. Benevento (4): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, Cooperativa Sociale Benessere a r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l.. Caserta (2): Bcm Service S.r.l., Progest S.p.A.. Napoli (4): Centro Aktis - Diagnostica e Terapia S.p.A., Dielle S.r.l., Partenope International S.r.l., Sms Engineering S.r.l.. Salerno (5): Alca Eco Ambiente S.r.l., Area+ S.r.l., San Giorgio S.p.A., Trans Italia S.p.A., Unires-Lab S.r.l..

EMILIA-ROMAGNA (5). Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.A.. Modena (1): I.T.I. Impresa Generale S.p.A.. Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l.. Reggio Emilia (1): Coopbox Group S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (4). Gorizia (1): Goni S.r.l.. Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.A., Gestione Servizi Mobilità S.p.A.. Udine (1): Sygma Italia S.r.l..

LAZIO (6). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Panelettric S.r.l.. Roma (3): Gielle S.r.l., Nordex Italia S.r.l., Sant'Ubaldo Società Cooperativa..

LIGURIA (1). Genova (1): Liguria Digitale S.p.A..

LOMBARDIA (12). Bergamo (1): Sandrini Metalli S.p.A.. Como (1): Arrigoni S.p.A.. Cremona (1): Corradi e Ghisolfi S.r.l.. Lodi (1): Z Holding S.p.A. (Zucchetti). Milano (6): Aubay Italia S.p.A., Dg Impianti Industriali S.p.A., Enegreen S.p.A., Pellegrini S.p.A., Redfish Longterm Capital S.p.A., Sama S.r.l.. Monza e Brianza (1): Fincons S.p.A.. Pavia (1): I.M.S. S.p.A. - Industria Materiali Stampati..

MARCHE (1). Fermo (1): Tennacola S.p.A..

MOLISE (2). Campobasso (2): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Di Ciero S.r.l..

PIEMONTE (6). Alessandria (1): Metlac S.p.A.. Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.A.. Novara (1): Procos S.p.A.. Torino (3): Arcobaleno Cooperativa Sociale, B.Energy S.p.A., Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..

PUGLIA (10). Bari (5): 360 Consulenza S.r.l., Doman S.r.l. Semplificata, La Lucente S.p.A., Oropan S.p.A., Siciliani S.p.A. - Industria Lavorazione Carne.. Foggia (2): Cetola S.p.A., Consorzio Stabile Prometeo S.p.A.. Taranto (3): Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Progeva S.r.l..

SARDEGNA (1). Cagliari (1): Cosir S.r.l. (sede legale nel Lazio).

SICILIA (4). Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.. Messina (2): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Sgrò Restauri S.r.l.. Siracusa (1): Irem S.p.A..

TOSCANA (5). Arezzo (1): Nuove Acque S.p.A.. Firenze (1): Alpha General Contractor S.r.l.. Livorno (1): Scapigliato S.r.l.. Pistoia (1): Big Time Givers Società Cooperativa.. Siena (1): S.A.V.E.T. S.r.l..

TRENTINO-ALTO ADIGE (2). Bolzano (1): Rsg Group Italia S.r.l.. Trento (1): Alphabet Italia S.p.A..

UMBRIA (1). Perugia (1): Manini Prefabbricati S.p.A..

VALLE D'AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.p.A. - Industria Servizi Ecologici, Ma.Se Costruzioni S.r.l., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a Socio Unico.

VENETO (6). Padova (1): A.F. Energia S.r.l.. Venezia (2): Coelme S.p.A. - Costruzioni Elettromeccaniche, Novello S.r.l.. Verona (2): Acque Veronesi S.c.a r.l., Ferroli S.p.A.. Vicenza (1): Medio Chiampo S.p.A..

Il prossimo appuntamento di Industria Felix è in programma il 2 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte con la settima edizione nazionale distinta per settori per credito e finanza, patrocinata anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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