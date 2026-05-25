Insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura

“Il Consiglio delle Autonomie locali non è un adempimento formale, ma un luogo vero di confronto. È il tavolo in cui la Regione incontra chi ogni giorno amministra i territori, ascolta i cittadini, affronta i problemi concreti delle comunità. Qui arrivano le voci dei Comuni, delle Province, della Città metropolitana, della montagna, dei piccoli Comuni: in una parola, arrivano le voci delle comunità del Veneto”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo oggi a Palazzo Ferro Fini alla seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura.

Il CAL è l’organismo che mette in relazione la Regione con il sistema delle autonomie locali. È previsto dalla Costituzione come sede di consultazione tra Regione ed enti locali ed è stato istituito in Veneto con la legge regionale n. 31 del 2017. Ne fanno parte rappresentanti delle Province, dei Comuni, della Città metropolitana di Venezia, dei territori montani e dei piccoli Comuni. Il suo compito è portare nel lavoro legislativo e istituzionale della Regione il punto di vista di chi amministra ogni giorno i territori, attraverso pareri, proposte, osservazioni e contributi utili a rendere le decisioni regionali più vicine ai cittadini e più facilmente applicabili nella realtà.

La seduta ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo CAL della XII legislatura. Dopo il saluto del Presidente Zaia, sono stati presentati i componenti del nuovo organismo, espressione del sistema delle autonomie locali venete. I lavori sono poi proseguiti con il rinnovo delle cariche.

Enrico De Peron, sindaco del Comune di Villaverla, è stato riconfermato Presidente del CAL con 17 voti favorevoli su 18 votanti e un astenuto. Gianluca Dal Borgo, sindaco del Comune di Chies d’Alpago, è stato eletto Vicepresidente con 18 voti favorevoli su 18 votanti. Carla Giacomazzi, sindaco del Comune di Ferrara di Monte Baldo, è stata eletta Segretario con 18 voti favorevoli su 18 votanti.

“Rivolgo al Presidente Enrico De Peron, al Vicepresidente Gianluca Dal Borgo, al Segretario Carla Giacomazzi e a tutti i componenti del CAL i migliori auguri di buon lavoro – prosegue il Presidente Zaia –. La forza di questo organismo sta nella sua concretezza. Una legge regionale può essere scritta bene, ma diventa davvero utile solo quando funziona nei territori, quando risponde ai bisogni delle persone, quando aiuta un sindaco, una Provincia, un Comune montano o una piccola amministrazione a dare risposte migliori ai cittadini”.

“Attorno a questo tavolo – aggiunge Zaia – non siedono soltanto rappresentanze istituzionali. Siedono esperienze amministrative, territori, comunità, problemi reali e competenze maturate sul campo. Chi amministra un Comune sa cosa significa rispondere ogni giorno ai cittadini, occuparsi di scuole, strade, sociale, sicurezza del territorio, servizi, emergenze. Questo patrimonio di conoscenza è prezioso per il legislatore regionale, perché aiuta a costruire decisioni più equilibrate, più applicabili e più vicine alla vita quotidiana dei veneti”.

“Accolgo questa riconferma con grande orgoglio e con un profondo senso di responsabilità – dichiara il Presidente del CAL, Enrico De Peron –. In un momento storico così complesso, le Province, i Comuni e i loro amministratori sono le vere e proprie sentinelle del territorio, il primo e più immediato punto di riferimento per i cittadini e le comunità locali. Voglio augurare buon lavoro a tutto il CAL, sapendo che ci attende un compito importante. In questo contesto – prosegue De Peron – il CAL non deve limitarsi a un pur fondamentale ruolo consultivo. Il mio impegno sarà massimo nel valorizzare soprattutto la nostra funzione propositiva nell’esame dei progetti di legge regionale: le Autonomie locali hanno l’esperienza pratica e la sensibilità quotidiana per proporre soluzioni concrete e migliorare le norme prima che vengano approvate. Continueremo a lavorare affinché la voce e le idee di ogni singolo territorio trovino ascolto e centralità nelle scelte della Regione”.

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