Insediato nuovo Consiglio Ordine Giornalisti del Veneto

“Al neoeletto Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto Andrea Buoso, oltre alle mie congratulazioni, va il mio augurio di buon lavoro per mandato 2025-2028. I temi che il nuovo Consiglio – composto dalla vicepresidente Elena Magro, dalla segretaria Roberta De Rossi, dalla tesoriera Nicoletta Martelletto, oltre ai consiglieri Carlo Napoleone Mion, Camilla Ferro, Alberto Laggia, Tommaso Quaggio e Fabrizio Stelluto, e al Collegio dei revisori dei conti – dovrà affrontare comportano inevitabilmente una riflessione sulla professione giornalistica e sulla sua evoluzione, in particolare in relazione all’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Per questo, formazione, indipendenza, qualità e compensi equi rappresentano dei cardini fondamentali, dai quali non si può prescindere se si vuole svolgere questa professione in modo responsabile e se si vuole garantire che essa possa essere svolta senza condizionamenti”.

Questo l’augurio rivolto dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, al nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, insediatosi oggi a Mestre. “Al Presidente uscente Giuliano Gargano e alla sua squadra va il mio ringraziamento per il lavoro svolto nel corso del mandato che si è appena concluso, dimostrando professionalità e dedizione”, ha concluso il Presidente.

