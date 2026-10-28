Interventi e misure per promuovere la cultura paritaria e per prevenire violenza contro donne

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), oggi ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 67) sul provvedimento “Approvazione del Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne. Anno 2026.”

Il provvedimento era stato prima illustrato dall’assessore regionale ai Servizi Sociali, Paola Roma.

Parere favorevole alla Giunta regionale, sempre all’unanimità, anche in ordine al provvedimento (PAGR n. 70) “Definizione delle modalità di erogazione del contributo straordinario al comune di Vicenza per il sostegno al progetto ‘Serre Querini’, un intervento di rigenerazione urbana e inclusione sociale che ha trasformato le storiche serre ottocentesche di Parco Querini in una caffetteria botanica e spazio culturale.

Prima della votazione, il provvedimento era stato presentato dall’assessore regionale ai Servizi Sociali, Paola Roma.

Infine, la commissione ha dato, all’unanimità, parere favorevole all’Esecutivo regionale sul provvedimento (PAGR n. 71), precedentemente illustrato dall’assessore Roma, “Sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all'abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari.”

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