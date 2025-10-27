Italy Sotheby’s International Realty conclude una vendita da 7,8 milioni di euro sul lago di Garda
A CURA DI ALTRIMEDIA
|1 giorno fa
Italy Sotheby's International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, annuncia l'ultima importante trattativa conclusa sul Lago di Garda per un valore di 7,8 milioni di euro.
Protagonista dell'operazione, https://www.italy-sothebysrealty.com/it/valuta/venduti/san-felice-del-benaco-prestigiosa-villa-con-piscina-e-accesso-privato-al-lago-11764.html una villa esclusiva a San Felice del Benaco, immersa in un parco di oltre 7.500 mq con piscina scenografica e accesso diretto al lago.
La dimora, acquistata da un facoltoso cliente sudamericano, offre 5 camere, 9 bagni e ambienti di rappresentanza con ampie vetrate panoramiche. Tra le amenities, una spa privata con bagno turco, area fitness, sala cinema e cantina vini con area degustazione.
A soli due anni dall'apertura nella storica cornice di Palazzo Castellani di Sermeti, l'Ufficio di Verona conferma la propria crescita con quasi 100 proprietà in portfolio, tra residenze storiche, ville contemporanee e tenute di charme. Il territorio di riferimento spazia dal Lago di Garda alle città di Padova e Treviso, le prestigiose "Ville Venete" e le Colline del Prosecco, fino al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia.
Tra le proposte più interessanti: https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/immobili-di-pregio-in-vendita/sirmione-incantevole-e-iconica-propriet%C3%A0-sulle-rive-del-garda-11555.html
Una villa a Sirmione, affacciata sul Lago di Garda con pontile privato, parco di oltre 7800 mq, piscina, campo da tennis e dependance. Gli interni mantengono il fascino originale e possono essere personalizzati per vivere il lago con stile e raffinatezza.
Nel centro di Verona, https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/immobili-di-pregio-in-vendita/verona-iconica-dimora-affrescata-con-terrazza-in-piazza-delle-erbe-9134.html una storica dimora in Piazza delle Erbe, situata all'interno delle Case Mazzanti con facciate affrescate del Cinquecento e una terrazza panoramica: un vero capolavoro architettonico.
A Vittorio Veneto,nel cuore delle Prealpi Trevigiane, https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/immobili-di-pregio-in-vendita/vittorio-veneto-villa-neoclassica-ristrutturata-con-adiacenze,-parco-e-piscina-11875.html una villa neoclassica, immersa in un parco con piscina e corso d'acqua, che unisce saloni storici affrescati al comfort moderno di spa, palestra e suite di design. La barchessa con rooftop panoramico completa una proprietà esclusiva ideale come residenza o struttura ricettiva.
Questa recente vendita conferma la leadership di Italy Sotheby's International Realty nel mercato del lusso e l'attrattiva crescente del Lago di Garda e del territorio veronese per la clientela internazionale.
