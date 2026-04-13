Italy Sotheby’s International Realty prima in Italia per fatturato: oltre 38 milioni nel 2025

Italy Sotheby’s International Realty chiude il 2025 con un fatturato superiore ai 38 milioni di euro, registrando una crescita del +68% rispetto all’anno precedente e confermandosi, anche per il 2025, come prima società del residenziale in Italia per ricavi.

Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento distintivo all’interno del segmento luxury, oggi sempre più guidato da una domanda internazionale qualificata e da una rinnovata attrattività dell’Italia come destinazione di investimento e lifestyle.

Transato vicino al miliardo e centralità delle operazioni di alta fascia

Nel corso del 2025, la società ha intermediato transazioni per un valore complessivo vicino al miliardo di euro, con una crescente incidenza di operazioni di fascia alta che confermano la capacità di presidiare il segmento più esclusivo del mercato.

Tra le principali operazioni: “In linea con l’andamento del nostro network internazionale”, commenta Lodovico Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty, “anche in Italia la domanda di proprietà continua a crescere, seguendo criteri sempre più selettivi e premiando immobili straordinari in location uniche”.

Domanda: crescita trainata da clientela internazionale

Nel 2025 la domanda si è mantenuta dinamica e strutturalmente solida, sostenuta sia dal portafoglio clienti esistente sia da un’intensa attività di generazione contatti, con oltre 32.000 nuovi lead registrati nell’anno.

Le aree più dinamiche evidenziano una crescita diffusa. La componente internazionale continua a rappresentare un driver fondamentale, con una presenza significativa di acquirenti provenienti da diversi mercati esteri.

Una distribuzione che racconta un mercato sempre più aperto e internazionale, in cui l’Italia continua a confermare il proprio ruolo tra le principali destinazioni globali.

Portafoglio: oltre 3,5 miliardi di valore

Il portafoglio gestito dalla società comprende oggi oltre 1.000 proprietà in vendita online, per un valore complessivo superiore ai 3,5 miliardi di euro. A questo si affianca una selezione significativa di proprietà off-market, destinate a una clientela internazionale altamente qualificata, inclusi UHNWI.

Geografie: tra mercati consolidati e destinazioni lifestyle

L’analisi territoriale del transato evidenzia una crescita equilibrata tra mercati core e nuove destinazioni. Particolarmente rilevanti i mercati urbani, così come le destinazioni legate alle seconde case e al lifestyle.

Aree che continuano a concentrare la domanda internazionale di alto profilo e le operazioni di maggiore valore.

Strategia: persone, appartenenza e crescita sostenibile

Nel corso del 2025, Italy Sotheby’s International Realty ha consolidato il proprio impegno verso il benessere dei dipendenti, attraverso l’erogazione di bonus e fringe benefit per un valore complessivo superiore ai 100 mila euro.

“Abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare il senso di appartenenza e creare le condizioni per una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo”, commenta Lodovico Pignatti Morano.

Un approccio che riflette una visione aziendale orientata alla continuità e alla responsabilità, in cui la valorizzazione delle competenze rappresenta una leva strategica per accompagnare l’evoluzione del mercato.

Italia: una destinazione globale per il real estate di fascia alta

In questo contesto, l’Italia si conferma una delle principali destinazioni internazionali per il real estate di fascia alta, grazie a una combinazione unica di patrimonio immobiliare, qualità della vita e un regime fiscale attrattivo.

Un ruolo che continua a rafforzarsi nel tempo, sostenuto da una domanda globale sempre più orientata verso asset distintivi, autentici e non replicabili.

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