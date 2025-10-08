Its Logistica Sostenibile: una preparazione completa e puntuale per il mondo del lavoro

Dai banchi dell’Its per la Logistica Sostenibile di Piacenza al mondo del lavoro: tre storie diverse, unite dalla stessa convinzione che la formazione tecnica post-diploma sia una chiave concreta per costruire il proprio futuro. Nei corsi Its di Piacenza, gli studenti imparano a coniugare teoria e pratica, sviluppando competenze fondamentali per affrontare con professionalità il mondo della logistica moderna: dalla gestione dei flussi di trasporto all’uso dei software per la tracciabilità delle merci, dalla pianificazione dei magazzini alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Le esperienze di Daniela, Harjot e Andrea raccontano un’idea di formazione fortemente legata al territorio e al lavoro. L’Its Logistica di Piacenza forma professionisti capaci di rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione, fornendo strumenti tecnici, competenze digitali e una mentalità aperta alla collaborazione e all’innovazione.

Da sinistra Daniela Gennari, Harjot Kaur e Andrea Salvanelli

Daniela Gennari, 26 anni, oggi impiegata nel settore dei trasporti nella società di autotrasporto LC3, ricorda l’inizio quasi casuale del suo percorso. «Venivo da un istituto alberghiero. Per caso ho scoperto l’Its e ho deciso di provare. Sono stata selezionata e ho iniziato un biennio che mi ha fatto capire davvero come funziona il mondo della logistica». Dopo uno stage da Varani, Daniela ha consolidato una carriera nella gestione dei traffici container. «Le regole del trasporto, la gestione degli autisti, l’organizzazione del lavoro: tutto ciò che avevo imparato in aula si è rivelato fondamentale. A chi è indeciso, direi che in questo settore le possibilità sono tante, soprattutto a Piacenza. Il lavoro non manca, serve solo voglia di imparare».

Harjot Kaur, 21 anni, oggi impegnata in un’azienda di Chiasso, è stata iscritta al biennio 2023-2025. «Mi ha convinta mio fratello, anche lui ex studente dell’Its. Mi ha detto che la logistica è il futuro. Io venivo dall’istituto Mattei di Fiorenzuola e non sapevo bene cosa aspettarmi, ma ho trovato un ambiente molto pratico, dove si lavora in gruppo e si impara facendo». Durante il corso, Harjot ha imparato a collaborare con colleghi, gestire progetti e comprendere i flussi internazionali di merci e documenti. «Questo percorso mi sta aprendo nuove prospettive. Non serve per forza andare all’università per trovare una strada solida. Io lo consiglierei a chiunque voglia costruirsi un mestiere vero».

Andrea Salvanelli, 33 anni, è invece un ex studente che oggi è imprenditore e docente all’interno dello stesso Its. Dopo un inizio nella facoltà di Architettura del Politecnico, ha cambiato rotta per seguire la sua vera vocazione. «Ho capito che volevo qualcosa di più dinamico, legato al mondo digitale e ai trasporti. L’Its mi ha dato le basi pratiche e teoriche per entrare subito nel settore». Da quell’esperienza sono nate le sue società, una specializzata in logistica per l’e-commerce e la moda. Oggi, Salvanelli forma nuovi studenti e continua a collaborare con l’istituto: «Ogni anno assumo giovani talenti che arrivano dall’Its. Ai ragazzi dico sempre: la logistica è un mondo vasto, che unisce tecnologia, contabilità, gestione delle risorse e conoscenza delle normative. Servono curiosità e spirito d’iniziativa».

Domani Open Day straordinario a Piacenza