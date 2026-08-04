Katia Zinghini lancia il Nuovo libro "I numeri parlano. Tu li ascolti?" sul controllo fiscale

Nel 2024, in Italia, 81.027 accertamenti fiscali su 189.578 hanno riguardato piccole e medie imprese: il 43% del totale, con una maggiore imposta accertata superiore ai 9 miliardi di euro. Non i grandi gruppi strutturati, non le multinazionali con funzioni interne dedicate alla compliance, ma le PMI e le partite IVA, cioè le realtà che decidono ogni giorno con team ridotti e informazioni incomplete. Da questo dato parte "I numeri parlano. Tu li ascolti? Il Metodo SZ per leggere i numeri aziendali prima che siano loro a decidere per te", il nuovo libro della commercialista Katia Zinghini.

La tesi centrale del volume è controintuitiva rispetto al racconto abituale della crisi d'impresa: le aziende raramente si fermano per un singolo errore grave. Si fermano per accumulo. Una decisione presa in fretta perché non c'è tempo, un controllo saltato perché tanto è sempre andata così, un dato accettato senza verificarlo davvero. Micro-decisioni imperfette che, prese singolarmente, non producono alcun effetto visibile e proprio per questo diventano pericolose. Katia Zinghini le riconduce al costo dell'ignoranza, dove ignoranza non significa mancanza di intelligenza o di studio, ma non sapere ciò che serve sapere nel momento in cui si deve decidere.

Il libro documenta il contesto in cui quelle decisioni maturano. Il sistema fiscale italiano conta oltre 43.000 norme in continua evoluzione. Nel 2023 le PMI che hanno chiuso sono aumentate del 33,3%, con fallimenti al 25,2% e liquidazioni al 36%. Una media impresa con previsioni di cassa poco precise può perdere fino a 400.000 euro all'anno: non per evasione, ma per errori di gestione. Accanto a questi numeri l'autrice elenca i costi visibili delle sanzioni ordinarie, da 500 a 2.000 euro per una comunicazione inviata in ritardo, fino al 70% della maggiore imposta per una dichiarazione non corretta, fino a 1.000 euro per una fattura emessa fuori termine. Il punto del volume, però, è che questi non sono i costi più rilevanti: i più pesanti restano invisibili, nascosti nelle valutazioni fatte senza dati completi e nei margini che non crescono senza un motivo evidente.

Alla diagnosi il libro affianca uno strumento operativo, il Metodo SZ, nato dall'osservazione diretta di vent'anni di lavoro al fianco degli imprenditori e costruito su tre pilastri. Il primo è l'ottimizzazione fiscale intelligente, che parte da una domanda precisa: come si sta formando il mio risultato fiscale? L'obiettivo dichiarato non è pagare meno, ma pagare meglio, trasformando il fisco da costo subito a variabile controllata. Il secondo pilastro è la governance rafforzata, costruita sulla domanda "dov'era il problema quando è emerso?": nella quasi totalità dei casi le informazioni necessarie erano già disponibili, ma nessun sistema le aveva trasformate in consapevolezza utile. Il terzo è la crescita sostenibile, con la domanda più scomoda per un imprenditore: sto crescendo o sto solo correndo? La crescita, sostiene Katia Zinghini, non è un indicatore di salute ma un indicatore di movimento, e il movimento può andare anche verso una complessità che cresce più in fretta della capacità di gestirla.

La parte centrale del volume traduce i tre pilastri in un percorso applicativo in quattro fasi: l'analisi strategica iniziale, definita il Punto Zero, con audit interno, analisi esterna, matrice SWOT e interviste alle persone chiave dell'azienda; la progettazione, che costruisce scenari alternativi prima di scegliere; l'implementazione, condotta con approccio agile e affiancamento sul campo anziché in aula; il monitoraggio continuo, basato su KPI, dashboard, cicli di feedback e sorveglianza normativa. A questi si affiancano quattro assi di lavoro: pianificazione fiscale su misura, controllo di gestione fiscale, aggiornamento normativo costante e gestione di liquidità, bancabilità e sostenibilità finanziaria.

I punti di valore per il lettore sono espliciti e circoscritti.

L'autrice è esplicita sui limiti dello strumento: il metodo non elimina l'incertezza, che nel mondo dell'impresa non è eliminabile, ma la riduce a dimensioni gestibili e sposta il peso della decisione dall'istinto alla conoscenza. E dichiara con altrettanta chiarezza che l'approccio non è per tutti, perché richiede una condizione preliminare culturale prima che tecnica: smettere di vivere la fiscalità come qualcosa che accade a fine anno.

Il libro si chiude con un invito che l'autrice riassume in una formula secca, non fare di più, ma decidere prima, e con una domanda rivolta direttamente al lettore imprenditore: la mia impresa sta davvero utilizzando tutto il proprio potenziale?

Nelle pagine dedicate al proprio percorso professionale, Katia Zinghini scrive: "SZ Consulting è il mio progetto, ma è anche il mio impegno. Ogni cliente è una storia da conoscere, proteggere e far crescere".

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Katia Zinghini è commercialista e guida SZ Consulting, realtà di consulenza fiscale e di gestione d'impresa attiva da oltre vent'anni. Cresciuta in una famiglia in cui il padre era imprenditore edile, comincia ad accompagnarlo dal ragioniere quando è ancora bambina: è lì che i numeri smettono di essere astratti e diventano decisioni con conseguenze. A cinque anni dichiara già di voler fare la commercialista.

Il percorso formativo passa dalla ragioneria, con la maturità conseguita a diciassette anni e il punteggio di 99 su 100, e prosegue all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove si iscrive mentre lavora in UniCredit, assunta subito dopo il diploma. Dopo cinquanta giorni lascia il posto fisso, scelta maturata contro ogni logica di sicurezza e sostenuta dal padre, e trasferisce gli studi all'Università Cattolica del Sacro Cuore. In quegli anni tiene la contabilità della panetteria della zia e di piccole attività di quartiere, e trascorre le estati negli studi professionali, dove entra inizialmente per fare fotocopie e resta a osservare pratiche, clienti e modalità di gestione dei problemi.

Dopo la laurea in Economia e Commercio arriva il praticantato: prima in uno studio di grande nome, esperienza che le insegna che lo status non coincide con il valore e che un contesto prestigioso non garantisce apprendimento; poi nello studio di un giovane commercialista che le affida clienti e problemi reali. A ventiquattro anni apre la propria partita IVA. Il 26 luglio 2006 accoglie il primo cliente nel proprio studio.

Negli anni successivi affronta una vicenda legale che mette alla prova la sua attività e dalla quale esce con il riconoscimento della propria correttezza. Da quell'esperienza nasce la scelta di affiancare tre aziende in difficoltà, in alcuni casi senza compenso. Una di queste, all'epoca sull'orlo della chiusura, con la titolare che aveva perso marchio, clienti e casa, viene ricostruita passo dopo passo e oggi conta 150 dipendenti. È su questa sequenza di casi, ricorrenze ed errori evitati che Katia Zinghini ha strutturato il Metodo SZ, trasformando l'esperienza individuale in un sistema replicabile, oggi applicato dal team di SZ Consulting.

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