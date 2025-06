KIKO Milano sceglie Logistics Reply per migliorare le attività logistiche nel Regno Unito

Logistics Reply, società del gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per la supply chain, ha avviato una collaborazione con KIKO Milano , brand globale di cosmetici noto per i suoi prodotti di bellezza all’avanguardia e di alta qualità, con l’obiettivo di rendere più efficenti le operazioni di e-commerce nel Regno Unito.

Con la rapida crescita nel mercato britannico e l’aumento della domanda di shopping online, unito alla necessità di gestire consegne rapide a domicilio, KIKO ha riconosciuto l’esigenza di evolvere i propri processi operativi nella supply chain. Per rispondere a queste sfide, l’azienda ha aperto un nuovo dark store a Londra e ha scelto Logistics Reply con la sua soluzione

https://www.reply.com/logistics-reply/it/lea-reply-platform LEA Reply™ Warehouse Management System (WMS) per costruire un’infrastruttura logistica più scalabile e agile. Un dark store è un centro di distribuzione al dettaglio che funziona come un punto vendita tradizionale ma non è aperto al pubblico, ed è dedicato esclusivamente all’evasione degli ordini online.

In soli quattro mesi dal lancio del progetto al go-live, il dark store è diventato pienamente operativo ed è gestito interamente dal team interno di KIKO. Il nuovo sistema ha migliorato in modo significativo sia i tempi di consegna che la disponibilità dei prodotti su tutto il territorio britannico.

“La nostra missione è soddisfare i clienti con prodotti innovativi e di alta qualità, consegnati con rapidità e affidabilità,” ha dichiarato Paul Devin, Managing Director UK di KIKO.

“Questa soluzione ci ha permesso di dimezzare i tempi di consegna dell’e-commerce. Logistics Reply è stato un partner di fiducia durante tutto il progetto: la loro reattività, l’attenzione alle nostre esigenze di business e il supporto continuo sono stati eccellenti,” ha aggiunto Devin.

Grazie ad un’architettura basata su microservizi, LEA Reply™ offre la flessibilità necessaria a supportare una vasta gamma di esigenze del magazzino, dalle più semplici alle più complesse, consentendo di attivando solo i servizi realmente necessari. Questo approccio modulare è stato fondamentale per allinearsi perfettamente ai requisiti operativi di KIKO, consentendo l’avvio rapido del nuovo dark store e garantendo allo stesso tempo la scalabilità per la crescita futura.

“La nostra profonda esperienza nell’e-commerce e la flessibilità della nostra piattaforma di WMS ci hanno permesso di fornire una soluzione personalizzata e altamente performante,” ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply.

“Il successo di questo progetto è la dimostrazione della forte collaborazione tra i nostri team in Italia e nel Regno Unito, e della capacità di unire una leadership visionaria a un’innovazione realmente scalabile.”

Questa partnership rappresenta una tappa strategica nel più ampio percorso di trasformazione digitale di KIKO e rafforza l’impegno del brand verso l’eccellenza operativa e un’esperienza cliente di alto livello.

