Kimbo dedica la sua nuova campagna di comunicazione ai cittadini del Lazio e di Roma

SPQR = sono perfette queste “ristretto”. Questa non è una capsula, è un barista napoletano.

Con questi e altri claim e immagini accattivanti e, soprattutto, con il suo inconfondibile aroma, Kimbo, il Caffè di Napoli, esplode fino a Pasqua 2026 un’importante campagna di comunicazione su Roma e nel Lazio per raccontare la linea di capsule in alluminio Espresso Barista compatibili con macchine Nespresso® Original. Fino al 5 aprile, infatti, Kimbo è presente in tutta la regione con una domination tabellare ad alto impatto visivo che, da Termini a Cinecittà, passando per tram, metropolitane, bus, pensiline e centri commerciali, racconta a cittadini e visitatori della capitale d’Italia come Kimbo sia riuscita a racchiudere la maestria di un autentico barista napoletano all’interno di ogni singola capsula della ormai acclamata e premiata linea Barista.

La creatività si articola in una campagna multi-soggetto che racconta “on the road” le diverse miscele presenti nel vasto assortimento di gamma di Kimbo, la sua qualità, il suo patrimonio culturale.

Per dare vita ad un racconto autentico, legato al rito del caffè e alla convivialità italiana, nel cuore di Roma, al Rione Prati, è stato allestito un Temporary Store Kimbo presso la ben nota Edicola Erno, trasformata in uno spazio urbano di interazione presso il quale ogni giorno, dalle 10:00 alle 18:00, è possibile degustare (gratuitamente) una tazzina di Kimbo e, anche, acquistare il prodotto.

Ma non è tutto. Nel weekend 21/22 marzo, l’edicola diventa base logistica per l’operazione “Baristi in missione”, divertente attività di guerrilla che consiste in una caccia urbana a tre touchpoint che si attiva anche online attraverso la partecipazione di otto creator, impegnati nel doppio ruolo di narratori e amplificatori dell’esperienza. Protagonisti assoluti dell’attività gli espertissimi Baristi Napoletani di Kimbo, ingaggiati per offrire, tra una tappa e l’altra, la migliore degustazione possibile del caffè. Tutti i partecipanti hanno diritto ad una foto ricordo ufficiale “by Kimbo” e ad un’esclusiva tote bag personalizzata con un disegno della nota coffee artist Giulia Bernardelli, su Instagram @Bernulia, che ha lavorato anche alla personalizzazione dell’edicola.

Kimbo conferma la sua presenza anche in quattro grandi centri commerciali - Maximo, Roma Est, Domus e Porte di Roma - con attività di degustazione, presenza video e strategiche brandizzazioni, e nelle stazioni di Termini e Tiburtina attraverso il circuito Maxiled. La campagna include anche i mezzi pubblici del network Maxiretro, lo storico tram integralmente decorato, il circuito delle 400 pensiline tradizionali, nonché una serie di impianti di eccellenza - Medi Formati e Maxi Led - che presidiano le principali direttrici da e per il centro, anche all’interno del raccordo anulare, per una copertura totale e assidua dell’area urbana di Roma.

Completano l’investimento totale la presenza della campagna Kimbo presso il network X-TRACK della Metropolitana di Roma (nei punti di attesa dei passeggeri), ed una forte affissione tradizionale - a mezzo poster, fermate bus e pensiline - nelle aree strategiche degli altri capoluoghi di provincia del Lazio: Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa