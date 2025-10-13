Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025

Kimbo, patrimonio napoletano del caffè di alta qualità, oggi presente sul mercato internazionale in 100 paesi del mondo, annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025, hub mondiale dell’ospitalità, con le sue nuove e storiche linee di caffè. Dal 17 al 21 ottobre in FieraMilano, Padiglione 8, Stand B11-B19, C12-C20 e C11, proprietà e management di Kimbo saranno in Host per mostrare la gamma completa di soluzioni di business per il “fuori casa” – dai caffè in grani professional ai monoporzionati – con eventi e degustazioni dedicati non solo ai classici della produzione ma soprattutto ai nuovi prodotti 2025, studiati anche per il mercato internazionale.

Lo Stand Kimbo

Progettato proprio per condividere sessant’anni e più di storia familiare, di cultura napoletana e di evoluzione dei gusti con i professionisti del settore, il nuovo stand Kimbo è suddiviso in quattro aree tematiche stilisticamente molto diverse che, in dialogo tra loro, restituiscono tutto il mondo Kimbo. Il design di ciascuna area è stato infatti progettato proprio per esplodere, attraverso la cura di ogni dettaglio visuale, l’identità di ciascuna linea di prodotto.

Nella prima area, dedicata alla Caffetteria Tradizionale, protagonista è la nuova visual identity di Kimbo nel fuori casa, che trova la sua massima espressione proprio al bancone del bar con il racconto delle origini e dei tre talenti Kimbo: selezione, miscelazione e tostatura. Qui la degustazione abbina Linea Premium in grani bar e prodotti complementari al caffè, tra cui la novità dei “Kimbo Bellebbuono”, una linea di biscotti al caffè, nata per accompagnare il consumatore durante la colazione o la pausa caffè.

L’area Specialty è dedicata alla degustazione della nuova Linea "Sapiente”, da oggi realizzata artigianalmente dai Kimbo Neapolitan Master Roasters nella nuovissima microtorrefazione sita sempre all’interno dello stabilimento di Melito di Napoli. Con Sapiente, Kimbo entra nel mondo dello Specialty coffee e lo fa con due grandi innovazioni: la prima è che la linea è composta esclusivamente da miscele di diverse origini, valorizzando quindi l’arte tutta italiana di saper miscelare diverse componenti per ottenere un equilibrio di flavori che una monorigine difficilmente può dare, soprattutto se estratta in espresso; la seconda innovazione è l’utilizzo non solo di Specialty Arabica ma anche di Fine Robusta, con l’obiettivo di valorizzare quest’ultima e dare finalmente “Pari Dignità” alle due specie botaniche. La linea Sapiente è composta da 3 prodotti: “Incanto”, una miscela composta al 100% da varietà di Specialty Arabica, “Stupore”, miscela composta al 100% da varietà di Fine Robusta, eccellenza della specie botanica Canephora, e infine “Mistero”, miscela realizzata con il 50% di entrambe le specie. Anche in quest’area i visitatori, accolti da elementi, colori e mood che esaltano perfettamente il brand e lo storytelling di "Sapiente", saranno coinvolti in esperienze di gusto direttamente al banco, con metodi alternativi di estrazione del caffè, quali V60, Chemex, cuccuma napoletana e così via.

L’area Monoporzionati, vivace e multicolor, vale per due: da un lato racconta le ben note miscele “Amalfi”, “Capri”, “Pompei” e “Deca” della linea “Le Meraviglie del Gusto” che ha il suo picco valoriale nella Cialda Compostabile messa in risalto dalla nuova macchina a cialda KimboUP, una delle prime macchine a cialde ad espulsione automatica della cialda esausta, caratteristica che avvicina sempre di più il mondo delle cialde a quello delle capsule. La nuova macchina è attualmente in lancio nel mercato nazionale. A completare l’area monoporzionati, la linea di Capsule Compatibili Nespresso®* in Alluminio, evidenziando il risultato di una vera e propria estrazione “da barista”. In quest’area si evince il tema forte della territorialità, valore aziendale ed heritage familiare da sempre centrale in Kimbo.

La quarta area, Casa Rubino, è invece concepita come un vero e proprio hub culturale per ospitare eventi e talk show volti alla divulgazione di novità e tematiche legate al mondo del caffè. Qui la famiglia Rubino e il management di Kimbo animeranno lo spazio come fosse un salotto di casa, con il savoir faire che da sempre contraddistingue l’antico e proverbiale culto napoletano dell’ospitalità. Come “a casa”, saranno presentate agli ospiti non solo le nuove miscele - con degustazioni “guidate” da ospiti eccellenti – ma anche le novità sorprendenti della nuova linea skincare ispirata al potere funzionale del caffè realizzata in collaborazione con Eterea Cosmesi Naturale.

Il “Bar Rubino”

Un secondo stand, dirimpettaio del primo, è quello denominato da Kimbo “Bar Rubino”, esattamente come si chiamava il piccolo bar pasticceria fondato negli anni Cinquanta nel cuore del Rione Sanità. Questo spazio Kimbo è un luogo riservato a incontri business con i clienti potenziali e attuali. Protagonista è la linea “Kimbo Antica Miscela dal 1963” che, dopo il lancio nella grande distribuzione, proprio ad Host debutta nella nuova versione in grani per il settore Ho.Re.Ca.

L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva nella tradizione napoletana, attraverso degustazioni di caffè in moka, cuccuma ed espresso.

“Ridare vita e “formati” alla nostra Antica Miscela, la prima creata dai fratelli Elio, Francesco e Gerardo Rubino, fondatori della nostra impresa, è stata una scoperta davvero sorprendente. Non solo perché fu ottenuta, già nel 1963, dalla miscela di sole varietà di Arabica, ma anche perché ci ha ricondotti all’amorevole ricerca della qualità che da sempre contraddistingue la nostra azienda che, ancora oggi, resta un’azienda familiare, in cui ogni risorsa è “famiglia” – afferma Mario Rubino, Chairman di Kimbo S.p.A. - “Per questo se, in primis, questo nuovo Bar Rubino è dedicato ai nostri top clients, d’altro canto, proprio per il nostro heritage aziendale, ho voluto che i nostri architetti includessero in questa dependance anche una piccola lounge per il benessere e il riposo dei nostri tanti collaboratori che affrontano con noi un impegno così importante con poche possibilità di pausa o di ristoro. Il valore del lavoro è un concetto di primaria importanza per la nostra famiglia, valore che ci è stato trasmesso dai nostri genitori. Host diventa così anche un’occasione di team building. Perché, aldilà di ogni strategia HR, è importante salvaguardare, sul posto di lavoro come in fiera, il benessere di quanti lavorano con noi”.

La sintesi dei due stand segnala ancora una volta agli ospiti di Host come Kimbo, icona internazionale anche nella serie tv Hotel Costiera (su Amazon Prime), offra una proposta unica e autenticamente glocal, ispirata al territorio e dedicata al mondo, come dimostrano i prodotti K-Cups e Cold Brew, dedicati ad uno dei mercati del caffè più dinamici, gli Stati Uniti d’America.

